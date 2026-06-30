Unul dintre cei mai buni atacanți centrali ai acestui secol, Robert Lewandowski, a ales Statele Unite drept nouă destinație la 37 de ani. După ce i-a expirat înțelegerea cu FC Barcelona, polonezul a semnat cu Chicago Fire un contract valabil până în 2028.

Chiar dacă a fost curtat de cluburi arabe și turcești, Robert Lewandowski a plecat în Statele Unite, unde va fi adversarul lui Messi și Suarez. Potrivit informațiilor din presa de peste ocean, polonezul va fi al doilea cel mai bine plătit jucător din MLS, după Messi. Salariul său ar ajunge la 20 de milioane de dolari, ceea ce nu diferă foarte mult de banii primiți la Barcelona.

Atacantul de 37 de ani a plecat după patru sezoane, în care a îmbrăcat tricoul catalan. Statutul de supervedetă a ajutat în procesul de reconstucție a Barcelonei, cel mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei bifând 120 de goluri și 24 de assisturi în 193 de meciuri pentru gruparea blaugrana.

Lewandowski a câștigat trei titluri în La Liga și tot atâtea Cupe ale Spaniei și a plecat liber de contract. Totuși, cea mai frumoasă perioadă a carierei a fost înainte de Barcelona. Polonezul a scris istorie, marcând peste 340 de goluri la Bayern Munchen.

Al treilea cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor va juca pentru prima dată în afara Europei. Chicago Fire ocupă locul trei în Conferința de Est din MLS, iar de-a lungul timpului a avut staruri ca Bastian Schweinsteiger, Hristo Stoichov și Xherdan Shaqiri.