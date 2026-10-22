România boicotează Campionatul Mondial și Festivalul de fotbal Under 15, care începe astăzi. Naționala de peste Prut se alătură astfel federației din Statele Unite și altor 18 federații europene, care au decis să nu participe, după ce FIFA a admis Rusia sub steagul și toate însemnele proprii.

Presa din România scrie că în spatele boicotului României stau mai multe motive: turneul nu figurează în calendarul oficial, iar formatul este unul neobișnuit, cu opt jucători de fiecare echipă și loturi limitate. Totuși, refuzul este interpretat în contextul revenirii Rusiei la o competiție FIFA pentru prima dată de la începutul invaziei Ucrainei, în 2022.

Federația ucraineană a îndemnat celelalte țări să boicoteze turneul. Printre federațiile europene, care au dat curs protestului se numără Germania, Olanda, Belgia, Austria, Danemarca, Norvegia, Suedia și Finlanda. Și Statele Unite au refuzat participarea. Competiția se desfășoară la Baku, în perioada 22–31 octombrie, într-un format experimental, și cu un Festival unde jucătorii vor face schimburi de experiență.

Competiția se organizează în premieră și va avea 189 de naționale participante, printre care și Republica Moldova.