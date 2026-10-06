Naționala României de fotbal a jucat mai bine decât în ultimele partide, dar rămâne fără puncte în Liga Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi au pierdut cu 0 la 1 în fața Suediei, pe Arena Națională, și au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri. România este ultima în grupa B4 și mai are două partide de disputat, în noiembrie.

România continuă seria neagră din Liga Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi au pierdut al patrulea meci consecutiv, de această dată cu 0 la 1 în fața Suediei, pe Arena Națională, într-o partidă în care au avut momente bune, dar nu au reușit să înscrie.

Suedia a început mai prudent, iar România a avut inițiativa în primele minute. După zece minute, tricolorii aveau o posesie de 64 la sută. Suedezii au lovit însă la prima fază importantă. În minutul 13, Nanasi a reluat în bară, iar mingea a ricoșat în fața porții. Viktor Gyökeres a fost la locul potrivit și a trimis balonul în poarta goală.

Atacantul lui Arsenal a bifat astfel o performanță istorică în Liga Națiunilor. Gyökeres a înscris în șapte meciuri consecutive ale competiției, devenind primul fotbalist care reușește acest lucru. De partea cealaltă România a continuat să caute egalarea. Nicolae Stanciu a avut două șuturi periculoase, în timp ce Florin Tănase a cerut un penalty după un duel în careul suedez, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Și în repriza secundă, România a avut mai mult inițiativa. Același Stanciu a trimis primul șut pe poartă al tricolorilor în minutul 58, însă Johansson a reținut în doi timpi.

În ultimele minute, România a încercat să construiască atacuri poziționale, în timp ce suedezii s-au apărat compact și au așteptat ocazia pentru contraatac. Oaspeții au fost chiar aproape de 2-0 în prelungiri. Daniel Svensson a șutat în bară, iar Hampus Skoglund, aflat la mingea ricoșată, a trimis pe lângă poartă. Suedia s-a impus astfel cu 1 la 0 și rămâne lider în grupa B4.

Nordicii au acumulat zece puncte după patru meciuri și sunt neînvinși în această campanie. Selecționata pregătită de Graham Potter are trei victorii și o remiză. Iar Bosnia a ajuns la 8 puncte și este pe locul secund, în timp ce Polonia e pe 3 cu 4 puncte. România lui Hagi a ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri și e ultima cu 0 puncte.

Tot ieri, în celălalt meci al grupei, Bosnia și Herțegovina a învins Polonia cu 1 la 0, la Zenica. Singurul gol a fost înscris de Ivan Basic, din penalty, în minutul 84. Pe 14 noiembrie, în următoarea etapă, România joacă acasă cu Polonia, iar liderul grupei, Suedia, întâlnește Bosnia și Herțegovina.