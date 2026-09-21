România scrie din nou istorie la Campionatul European de volei. Tricolorii au trecut clar de Ucraina și s-au calificat în sferturile de finală, unde îi așteaptă din nou Franța. Campioana olimpică, pe care România a răpus-o deja spectaculos în grupe, are acum șansa revanșei.

România este în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin.

Tricolorii au trecut fără set pierdut de Ucraina, la Sofia, într-un meci în care au avut însă emoții până la final. România a câștigat primul set cu 25 la 22, apoi s-a desprins la 2 la 0, după ce manșa secundă au câștigat-o și mai clar cu 25 la 21.

Cel mai dramatic a fost însă al treilea set. Ucrainenii au refuzat să renunțe, dar România a rezistat presiunii și a închis meciul după prelungiri, 30 la 28. Alexandru Rață a fost principalul marcator al tricolorilor, cu 16 puncte.

Un 3 la 0 clar și România merge în sferturi, acolo unde va da din nou peste Franța. Campioana olimpică este adversara României pentru un loc în semifinalele Europenelor. Cele două s-au întâlnit deja în grupe, într-un meci memorabil. Franța a condus atunci cu 2 la 0, dar România a revenit incredibil și a câștigat cu 3 la 2 la seturi. Tricolorii au luat setul patru cu un spectaculos 35 la 33, iar decisivul l-a câștigat cu 15 la 12.

Acum, miza este și mai mare. România și Franța se întâlnesc mâine, la Sofia, de la ora 16:00, iar câștigătoarea merge în semifinale.