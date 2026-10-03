Umilință totală pentru naționala României la Varșovia. Echipa lui Gică Hagi a fost zdrobită cu 6 la 0 de Polonia, într-un meci care s-a transformat într-un coșmar după eliminarea lui Radu Drăgușin. Veteranul Robert Lewandowski a făcut spectacol cu un hat-trick, iar România rămâne fără niciun punct după trei etape în Liga Națiunilor.

Naționala României de fotbal a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din ultimii ani. Echipa lui Gică Hagi au pierdut cu 0 la 6 în fața Poloniei, dar a avut parte de un început curajos la Varșovia și putea deschide scorul încă din primele minute prin Daniel Bîrligea și Tudor Băluță. Echilibrul s-a rupt în minutul 22. Radu Drăgușin l-a faultat pe Robert Lewandowski în careu, iar arbitrul elvețian Urs Schnyder a dictat penalty și cartonaș roșu pentru fundașul român. Lewandowski a transformat fără emoții și a făcut 1 la 0. Cu un om în plus, Polonia a controlat partida, iar în repriza secundă România s-a prăbușit. Lewandowski a făcut 2 la 0 în minutul 47, iar doar două minute mai târziu Virgil Ghiță a deviat mingea în propria poartă. Coșmarul a continuat. În minutul 62, Piotr Zielinski a profitat de o eroare în defensiva României și a înscris pentru 4 la 0.

Patru minute mai târziu, Jan Bednarek a marcat cu capul după un corner, iar tabela indica deja 5 la 0, ca lovitura finală să vină în minutul 86. Robert Lewandowski a înscris pentru a treia oară și a stabilit scorul final, de 6 la 0.

Polonezul a reușit astfel un hat-trick într-o seară în care România a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică. Pentru elevii lui Ghică Hagi, bilanțul după primele trei etape este dramatic: trei înfrângeri, 3 goluri marcate și 12 primite. România este ultima în Grupa B4, cu zero puncte, în timp ce Suedia e lideră cu 7 puncte, iar Bosnia și Herțegovina are 5, iar Polonia a adunat 4 puncte. În următorul meci, pe Arena Națională din București, luni pe 5 octombrie, România va juca împotriva Suediei.