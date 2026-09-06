Românul Cristian Chivu face senzație din nou alături de Inter în Italia. Nerazzurii eu reușit o remontadă fabuloasă cu Napoli. Inter era condusă cu 0 la 2, dar a câștigat până la urmă cu 3 la 2. Golul victoriei a fost marcat în minutul 91 de Lautaro Martinez.

Inter a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale începutului de sezon în Serie A. Formația pregătită de Cristian Chivu a învins-o pe Napoli cu 3 la 2, pe San Siro, după ce a fost condusă cu două goluri. Napoli a părut că se îndreaptă spre victorie după începutul exploziv al reprizei secunde. Matteo Politano a deschis scorul în minutul 50, după un șut respins de portarul lui Inter, iar Rasmus Højlund a dublat avantajul doar trei minute mai târziu.

Inter nu a cedat însă, iar răspunsul a venit imediat. Lautaro Martinez a redus din diferență în minutul 56, după o fază creată de Federico Dimarco, și a reaprins speranțele gazdelor. Cristian Chivu a mutat la pauză, când i-a trimis în teren pe Marcus Thuram și Curtis Jones. Schimbările aveau să fie decisive. Inter a pus o presiune uriașă pe defensiva napoletană, iar Marcus Thuram a fost foarte aproape de egalare în minutul 73, când lovitura sa de cap a lovit bara.

Francezul nu a mai ratat însă în minutul 82. Carlos Augusto a centrat perfect, iar Thuram s-a înălțat și a trimis mingea în plasă pentru 2 la 2. Iar finalul a fost nebun.

Napoli a avut șansa să înscrie din nou, însă Franck Zambo Anguissa a ratat o ocazie uriașă. În schimb Inter a plecat imediat în atac, iar în minutul 90+1 a dat lovitura. După un corner și o fază aglomerată în careul oaspeților, Lautaro Martínez a apărut la bara a doua și a înscris pentru 3 la 2.

Căpitanul lui Inter a reușit astfel dubla și a devenit omul unei reveniri spectaculoase. Inter are acum punctaj maxim după primele trei etape și își continuă perfect apărarea titlului în Serie A. Victoria este cu atât mai importantă pentru Cristian Chivu, cu cât este primul succes al antrenorului român în fața lui Massimiliano Allegri. Astfel, înaintea debutului în Liga Campionilor, Inter primește un important plus de moral. Următorul test european se anunță unul de foc, formația lui Chivu urmând să o întâlnească pe Real Madrid.