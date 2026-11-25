Cristiano Ronaldo mai are nevoie de 13 goluri până la 1000, marele scop al sfârșitului carierei. Lusitanul a marcat pentru Al Nassr din penalty în Liga Campionilor din Asia. Victoria saudiților a fost adusă de un alt portughez, Joao Felix, care a executat o foarfecă splendidă.

Cristiano Ronaldo a fost faultat în careul advers și a transformat imparabil lovitura de la punctul cu var. Este a doua reușită în trei meciuri jucate în această ediție a Ligii Campionilor din Asia, în total având 11 goluri în toate competițiile. La nivelul întregii cariere, Ronaldo a ajuns la 987 de goluri, așa că mai are nevoie de doar 13 pentru a atinge borna istorică de 1000 de reușite.

Al Nassr s-a văzut egalată de Al Sadd la jumătatea primei reprize. Numărul 7 al echipei din Qatar a sărbătorit în stilul lui Cristiano, iar înainte de pauză a fost eliminat pentru că a scuipat un adversar. Cireașa de pe tort a partidei a fost execuția din minutul 52 a lui Joao Felix. Lusitanul era cu spatele la marginea careului, cu spatele la poartă și a reușit o foarfecă de toată frumusețea.

Golul fenomenal a adus victoria cu 2 la 1 pentru Al Nassr, care a acumulat nouă puncte în patru meciuri din Champions League. Echipa arabă a jucat cu o partidă mai puțin decât majoritatea adversarelor și ocupă locul 5, așa că o eventuală victorie o poate duce pe treapta secundă.