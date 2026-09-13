Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka în trei seturi, cu 6-4, 5-7, 6-2, sâmbătă, în finala desfăşurată la New York.

Alina Argint
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Rybakina, numărul doi mondial, care avea deja asigurată detronarea adversarei sale din fotoliul de lider mondial, s-a impus după două ore şi 21 de minute.

Pentru Rybakina (27 ani) acesta este al treilea titlu de Mare Şlem din carieră, după cel a de la Wimbledon din 2022 şi de la Australian Open de anul acesta, tot după o finală cu Sabalenka.

Statistici meci

Sabalenka a ratat şansa de a câştigat al treilea său trofeu consecutiv la Flushing Meadows după cele din 2024 şi 2025.

Cele două jucătoare s-au mai înfruntat o dată într-o finală de Mare Şlem, Sabalenka impunându-se în prima, în 2023, la Melbourne. Sabalenka are avantaj în meciurile directe, 10-8.

Belarusa a ajuns la cinci finale de Mare Şlem pierdute din nouă jucate.

Rybakina a primit un cec de 5,5 milioane de dolari pentru victoria sa finală, în timp ce Sabalenka s-a ales cu 2,8 milioane de dolari, scrie flashscore.ro

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