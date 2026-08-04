După un deceniu de relație, Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodriguez (32 de ani) par pregătiți să facă următorul pas în viața privată.

Presa internațională susține că cei doi ar urma să se căsătorească în această vară, iar ceremonia ar putea avea loc chiar în weekendul viitor, în Madeira, insula natală a starului portughez.

Nunta lui Cristiano cu Georgina Rodriguez va fi sâmbătă, 8 august, la Madeira

Deși nici Ronaldo, nici Georgina nu au confirmat oficial informația, mai multe publicații susțin că pregătirile sunt deja în desfășurare, iar locația aleasă este una cu o puternică încărcătură emoțională pentru atacantul lui Al-Nassr. Marele eveniment ar urma să aibă loc sâmbătă, 8 august 2026.

Povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez a început în 2016, an memorabil pentru portughez. Atunci, CR7 a cucerit Campionatul European alături de naționala Portugaliei, după finala câștigată împotriva Franței, dar tot în acel an și-a întâlnit actuala parteneră, alături de care are doi copii.

Cererea în căsătorie a avut loc în vara anului trecut, iar Ronaldo a povestit cum s-a desfășurat unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

”Știam că o să o fac într-o zi, dar nu plănuisem să o fac în acel moment. Era în jurul orei 01:00 dimineața.

Fiicele mele încă dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul să i-l dau lui Gio (Georgina) și, în timp ce i-l înmânam, cei doi copii ai mei au intrat și mi-au spus: ’Tată, ai de gând să-i dai inelul mamei și să o ceri în căsătorie?’.

M-a întrebat dacă sunt sincer și i-am răspuns: ’Te vreau și vreau să mă căsătoresc cu tine’.”, a declarat Cristiano Ronaldo, într-un interviu acordat lui Piers Morgan.

Două etaje ale unui hotel de 5 stele blocate pentru nunta lui Cristiano cu Georgina

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, nunta ar urma să fie organizată în Madeira.

Ceremonia religioasă ar urma să aibă loc la Catedrala din Funchal, iar petrecerea va fi găzduită de Savoy Palace, un hotel de lux de cinci stele, conform Goal.com.

”Oaspeții hotelului au fost informați că două etaje vor fi inaccesibile vineri și sâmbătă, precum și mai multe baruri”, a declarat o sursă pentru The Sun, publicație care notează că evenimentul ar putea avea loc în weekendul viitor, pe 8 august.

În același interviu acordat lui Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a dezvăluit că el și Georgina au ales să organizeze o ceremonie restrânsă, la dorința partenerei sale, și nu o petrecere grandioasă.

Chiar și în aceste condiții, portughezul nu s-a uitat la bani. Presa de specialitate estimează că inelul de logodnă oferit Georginei a avut o valoare de aproximativ cinci milioane de dolari.

”Este minimul pe care l-a putut oferi după zece ani de așteptare”, a spus Georgina Rodriguez într-un interviu acordat revistei Elle Spain.

Averea lui Cristiano Ronaldo este estimată între 1,2 și 1,4 miliarde de dolari. Cu toate acestea, alegerea de a se căsători în orașul natal are o puternică încărcătură emoțională. Portughezul a crescut într-o familie modestă, împărțind aceeași cameră cu toți frații săi.

La vârsta de 11 ani, Ronaldo a plecat de acasă pentru a se alătura academiei lui Sporting Lisabona.