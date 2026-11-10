Favoritele din grupa B a Turneului Campioanelor nu au dezamăgit la debut. Aryna Sabalenka a început competiția cu o victorie muncită în fața Karolinei Muchova, în timp ce tânăra Mirra Andreeva a oferit una dintre cele mai categorice demonstrații ale primei zile. Rusoaica a învins-o fără drept de apel pe ucraineanca Elina Svitolina, cedând doar patru game-uri.

Turneul Campioanelor a început în forță pentru Aryna Sabalenka. Numărul doi mondial a trecut de Karolina Muchova, în două seturi, scor 7 la 6 și 7 la 5, după o partida foarte echilibrată. Tenismena din Belarus a avut nevoie de concentrare maximă pentru a-și adjudeca victoria. Adversara sa Karolina Muchova a avut ocazia să închidă manșa la serviciu, însă Sabalenka a revenit, a împins jocul în tie-break și s-a impus categoric, cu 7 la 2. În manșa secundă, belarusa a condus cu 4 la 2, dar jucătoarea din Cehia a revenit și a egalat la 5. Sabalenka a reacționat imediat, a obținut un nou break și a închis partida la serviciu, după o oră și 40 de minute de joc.

Pentru Sabalenka, aceasta este a șasea participare consecutivă la Turneul Campioanelor. Fosta lideră mondială tot încearcă să cucerească pentru prima dată trofeul competiției de final de sezon, dar deocamdată nu a reușit să ajungă la trofeu. Din aceeași grupă Mirra Andreeva a avut parte de un debut de vis. Rusoaica de numai 19 ani, a învins-o categoric pe Elina Svitolina cu 6 la 4 și 6 la 0, într-o partidă care a durat aproximativ 70 de minute.

Pentru Andreeva, aceasta este prima participare la Turneul Campioanelor, iar debutul superb îi oferă un avantaj important în lupta pentru calificarea în semifinale. WTA Finals se joacă în acest an pe corturile de tenis de la Indian Wells, iar fondul total de premiere este unul impresionant de 10 milioane de dolari. Campioana urmează să primească un cec de 3 milioane 370 de mii de dolari și își va adăuga 1500 de puncte în clasamentul mondial.