Ar fi venit beat la meci, așa că a fost înlocuit la pauză. Nu este vorba despre un jucător, ci despre arbitrul unui duel din competiția intercluburi, a doua ca valoare în Asia. Centralul s-a comportat ciudat și a avut o decizie inexplicabilă în prima repriză.

Centralul Hanna Hattab a împărțit șapte cartonașe galbene doar în prima repriză, iar cea mai controversată fază a avut loc în minutul 32. După un fault la mijlocul terenului, sirianul a ținut cartonașul în mână și l-a arătat până la urmă portarului echipei Al Jazira, care este pregătită de românul Cosmin Olăroiu.

Goalkeeper-ul nici măcar nu participase la fază, iar după consultările cu un asistent, galbenul a fost anulat. Cealaltă formație, Gol Gohar, s-a plâns la pauză oficialilor că arbitrul este beat, așa că a fost înlocuit cu cel de rezervă în repriza a doua.

Un jurnalist a spus că sirianul are hipoglicemie și s-a comportat ciudat, iar Hanna Hattab a scris pe rețelele de socializare că va reveni cu detalii mai târziu, iar până atunci va lua toate măsurile împotriva celor care îl insultă sau defăimează.