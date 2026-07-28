Final controversat cu multă dramă la sfârșitul meciului dintre Rapid București și FC Botoșani. Meciul s-a încheiat la egalitate după ce Botoșani a marcat dintr-un penalty ratat inițial și apoi repetat.

O fază simplă, la prima vedere, s-a transformat într-un mare pericol din cauza unui fundaș și a portarului de la Botoșani. Claudiu Petrila a primit mingea la marginea careului și a punctat cu un șut elegant. Rapid a cerut penalty la o fază din minutul 64, dar arbitrii din camera VAR au văzut reluările, iar Botoșani a scăpat basma curată.

În plus, echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu a avut câștig de cauză la o fază în celălalt careu. Alexandru Pașcanu l-a tras de tricou pe Dumiter și a primit cartonașul roșu. Sebastian Mailat a șutat de la punctul cu var, iar portarul Rapidului, Aioani a apărat șutul. Mingea rămăsese în joc, iar Grameni a respins-o în corner. Doar că mijlocașul Rapidului intrase prea devreme în careu. După consultări cu asistenții, centralul a decis că lovitura trebuie repetată.

De această dată, Mailat a trimis puternic în plasa lui Aioani. Așadar, Botoșani și Rapid au remizat, scor 1 la 1. Echipa din București împarte locul doi cu Oțelul Galați, fiind singurele echipe din campionat cu patru puncte, la două puncte în spatele liderei FCSB. Oțelul venea după victoria cu CFR, care și-a revenit în a doua etapă a Superligii din România și a bătut categoric nou-promovata Voluntari.

Echipa lui Daniel Dumbrăvanu a pierdut cu 0 la 5, dar momentul-cheie a venit în primul sfert de oră. Mihai Roman a fost eliminat direct pentru un fault dur. În superioritate numerică, CFR a pus presiune la poarta adversă. Andrei Cordea a marcat o dată, iar sârbul proaspăt transferat, Stefan Drazic, de două ori în prima repriză. Drazic a oferit și o pasă decisivă imediat după pauză, iar Cordea și-a completat dubla.

Căpitanul echipei din Cluj, Camora, a închis tabela în ultimele minute, după o trecere în stil de mare atacant în careul celor de la Voluntari. Pentru CFR urmează trei partide de foc: cu Rapid și rivala Universitatea Cluj în campionat și cu Alashkert în returul fazei secunde preliminare din Liga Europei.