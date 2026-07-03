Membri din staff-ul tehnic al selecționatei Egiptului s-au luat la harță cu un polițist la hotelul din Dallas, unde este cazată naționala faraonilor. Conflictul a izbucnit, după ce fanii au încercat să facă poze cu fotbaliștii, dar au fost opriți de ofițerii de securitate.

Un băiat tocmai făcea poze cu unul dintre fotbaliștii din Egipt, la fel ca și alți fani. Un polițist s-a apropiat pentru a-i opri, iar antrenorul principal, Hossam Hassan și fratele său, care face parte din staff, au cerut socoteală ofițerului.

Au început îmbrâncelile, până când au intervenit alți membri ai delegației egiptene pentru a opri escaladarea conflictului. Egipt joacă în această seară cu Australia la Dallas cu biletul în optimi pe masă. Regulile stricte ale securității americane au devenit deja o normalitate.

Chiar și Leo Messi sau Cristiano Ronaldo au fost verificați minuțios înainte de a intra în avion, ceea ce s-a lăsat cu critici din partea suporterilor.