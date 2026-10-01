Scandal de proporții la naționala Portugaliei. Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul, înaintea partidei cu Danemarca din Liga Națiunilor, după ce nu a jucat împotriva Norvegiei, iar antrenorul Jorge Jesus l-a anunțat că nu va fi titular nici contra danezilor. Selecționerul a spus că nu există niciun conflict, dar în același timp a dat de înțeles că el ia deciziile și toți jucătorii sunt egali. Presa scrie că Ronaldo s-a simțit trădat, iar cariera sa la națională este ca și încheiată.

În aceste imagini, zeci de fani s-au adunat la Madrid și au așteptat mașina, în care s-ar fi aflat Cristiano Ronaldo. Superstarul portughez a plecat de la Copenhaga, imediat după conferința selecționerului Jorge Jesus, fără a-și lua rămas bun de la coechipieri. Despre conflict s-a vorbit intens, după meciul dintre Norvegia și Portugalia, disputat duminică, în care Ronaldo s-a încălzit jumătate de oră, dar nu a mai intrat pe teren. Jesus a spus că orice jucător ar fi dezamăgit în asemenea cazuri, dar nu există niciun conflict.

Jorge JESUS, ANTRENORUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ Pare că este o problemă între noi, dar nu există așa ceva. Am avut probleme cu mulți jucători, dar nu încercați să faceți un subiect din ceea ce nu există.”

Jesus a explicat că ia deciziile în funcție de cum vede meciul și nu face schimbări, doar pentru că a promis cuiva, chiar dacă e vorba de Ronaldo. Selecționerul a încercat să minimizeze conflictul, dar jurnaliștii au observat absența superstarului de la antrenamente, chiar dacă, potrivit lui Jesus, Cristiano a fost separat în sala de forță. Presa din Portugalia scrie că cel mai bun fotbalist din istoria naționalei a fost foc și pară după conferința antrenorului, alături de care a lucrat un sezon și la Al-Nassr.

Jorge JESUS, ANTRENORUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ Eu sunt cel care decide jucătorii de pe teren. Ei știu, toți care lucrează sau au lucrat cu mine pe parcursul anilor, știu. Chiar și președinții știu. La club decide președintele, iar la echipă decid eu, la fel și în cazul jucătorilor. ”

Conform unui jurnalist apropiat de Cristiano, atacantul de 41 de ani a așteptat scuze de la Jesus și s-a simțit trădat, când a văzut că antrenorul spune că el este șeful.

Cristiano RONALDO, FOTBALIST: „ La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care au dus la plecarea mea de la echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna.”

... a fost reacția la conflictul cu Jesus, transmisă prin intermediul rețelelor sociale.

Publicațiile portugheze au oferit detalii incredibile. Antrenorul Jesus și președintele Federației de Fotbal din Portugalia, Pedro Poenca, ar fi plecat în grabă spre aeroport pentru a-l convinge pe Ronaldo să rămână. Fanii se așteaptă ca atacantul de 41 de ani să pună punct carierei la echipa națională. Dacă nu o va face, cel mai bun marcator din istoria lusitanilor, riscă de la una la șase luni de suspendare, dar și o amendă de până la 1000 de euro. Cristiano Ronaldo este „recordmenul” echipei, cu 234 partide jucate, 146 de goluri marcate și 45 de pase decisive.