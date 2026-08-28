Scandalul dintre FIFA și UEFA poate ajunge în instanță. UEFA pregătește o plângere penală în Elveția împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino, după planul controversat prin care a vrut să vândă investitorilor privați o parte din acțiunile unei companii, care să administreze turneele FIFA, inclusiv Cupa Mondială. Europenii acuză posibile nereguli financiare și cer o anchetă independentă.

UEFA a ajuns până în instanțele americane pentru a obține probe. Potrivit BBC, forul european cere acces la documente și mărturii de la entități FIFA din Statele Unite, dar și de la compania de investiții Thrive Capital, implicată în proiectul de fondare a FIFA Forward Enterprise, care urma să fie vândută în proporție de 20% investitorilor străini și care urma să administreze Cupa Mondială și celelalte turnee ale FIFA. Informațiile strânse peste Ocean ar urma să fie folosite într-o posibilă procedură penală în Elveția împotriva lui Gianni Infantino și a altor persoane implicate. Membrii UEFA s-au întâlnit la Monaco, unde a avut loc tragerea la sorți a Ligii Campionilor, și au discutat la acest subiect.

„Cei prezenți au mandatat în unanimitate președintele și administrația UEFA să urmeze toate căile instituționale, politice și juridice necesare pentru a asigura o reformă fundamentală, a restabili limitele adecvate ale autorității prezidențiale și a se asigura că FIFA este din nou guvernată ca o instituție – nu în jurul unui singur individ. Primul pas trebuie să fie o evaluare externă cu adevărat independentă a FIFA Forward Enterprise, cu acces deplin la toate documentele, comunicările și înregistrările decizionale relevante. FIFA nu se poate autoinvestiga și aștepta ca comunitatea fotbalistică să-i accepte pur și simplu concluziile.”

... se arată într-un comunicat.

UEFA invocă suspiciuni de „gestiune criminală” a proiectului. Demersul vine la doar o zi după ce UEFA a renunțat, cel puțin temporar, la amenințarea cu boicotarea competițiilor FIFA. Forul european a primit garanții scrise că proiectul controversat nu va mai fi reluat. Astfel, echipele europene vor participa la competițiile FIFA, inclusiv la Campionatul Mondial feminin Under-20 din Polonia, care începe pe 5 septembrie.

Aleksandr CEFERIN, PREȘEDINTELE UEFA: „Pentru mine, cel mai important este că am oprit încă o încercare de a vinde sportul.”

FIFA a pregătit înființarea companiei FIFA Forward Enterprise în iulie. Planul era ca aceasta să controleze drepturi comerciale legate de viitoarele Cupe Mondiale și alte turnee, iar investitorii privați să primească peste 20 la sută din companie. FIFA urmărea să atragă aproximativ 4,2 miliarde de dolari, după ce noua entitate fusese evaluată la aproximativ 20 de miliarde. Gianni Infantino a abandonat proiectul la sfârșitul lunii iulie, după doar câteva zile de reacții extrem de dure și amenințări cu boicotul Cupei Mondiale din partea Confederațiilor fotbalistice din Europa, Asia, America de Nord, Cenrală și Caraibe. Însă, pentru UEFA problema nu mai era doar proiectul financiar.

La începutul lunii august, forul european a anunțat că nu mai are încredere în conducerea lui Infantino. Iar acum conflictul a ajuns în faza juridică. Miza este și mai mare pentru că, în martie 2027, FIFA își va alege președintele. Infantino, la conducere din 2016, urmărește al patrulea mandat.

Aleksandr CEFERIN, PREȘEDINTELE UEFA: „Sunt două opțiuni. Una este că va realiza că nu are susținere. A doua opțiune este că va concura la alegeri în martie, dar în acest caz vom avea un candidat împotriva sa. Încă nu știu cine. ”

UEFA nu a anunțat încă un candidat împotriva lui, dar face presiuni pentru schimbarea conducerii FIFA. Așa că, deși boicotul a fost pus pe pauză, războiul dintre UEFA și Infantino este departe de a se fi încheiat.