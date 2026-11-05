Record negativ uluitor în fotbalul mondial. Un singur meci s-a încheiat cu nu mai puțin de 51 de cartonașe roșii, un bilanț fără precedent.

Meciul, care a avut parte de o bătăie generală la marginea terenului s-a întâmplat în Brazilia, la o partidă de juniori. Încăierarea generală a transformat gazonul într-un adevărat ring de box.

Arbitrul a eliminat aproape pe toată lumea, jucători, rezerve și membri ai staff-urilor tehnice. Spiritele s-au încins pe final atunci când s-a înscris golul de 3 la 1, iar bucuria oaspeților a declanșat scandalul. Marcatorul a sărbătorit reușita prin gesturi provocatoare și insulte adresate băncii tehnice a adversarilor.

Momentul s-a transformat într-o încăierare generală, terenul de fotbal s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă, iar scandalul a depășit orice precedent cunoscut, Meciul a intrat în istoria fotbalului mondial cu un record de cartonașe roșii – 51 la număr.