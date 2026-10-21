Nu poți marca dacă nu există... poartă. Un meci din a patra ligă a Norvegiei a fost întrerupt, pentru că la un moment dat vântul puternic a luat poarta cu el. 

Sergiu Tataru
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Barele porții nu au fost fixate în pământ, așa că nu au rezistat în fața vântului. Poarta s-a rostogolit câteva zeci de metri în afara terenului, iar mai mulți copii de mingi și jucători de rezervă au fugit ca să o recupereze. 

Faza dintr-o ligă inferioară a fotbalului norvegian s-a viralizat, iar internauții au scris că mai bine ar fi folosit două pietre și că este un truc perfect pentru orice portar. Meciul a avut loc într-o comună din nordul Norvegiei, unde clima este dură.

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