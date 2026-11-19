Fotbalul s-a transformat în ring de box, iar consecințele sunt pe măsură. Doi jucători din Liga a cincea a României au ajuns în arest după ce l-au lovit cu pumnii pe arbitrul partidei. În plus Comisia de Disciplină le-a aplicat câte 24 de etape de suspendare și nici clubul nu a scăpat nepedepsit.

Scene revoltătoare pe un teren de fotbal din România. Doi jucători au uitat de fair-play și au trecut la pumni, după ce au fost nemulțumiți de o decizie a arbitrului. Victima este un central de doar 21 de ani, agresat în timpul unui meci din Liga a cincea. Senele s-au petrecut la partida dintre CS Unirea Sânnicolau Mare II și ACS Pobeda Star Bișnov din cadrul Ligii a cincea din județul Timiș. Cele două formații erau la egalitate, scor 1 la 1, când spiritele s-au încins.

Totul ar fi pornit de la o decizie a arbitrului central. Nemulțumit că nu a primit o lovitură liberă, un jucător al echipei oaspete, a trimis mingea în direcția arbitrului. Situația a degenerat rapid, iar doi dintre coechipierii săi, s-au năpustit asupra centralului și l-au lovit cu pumnii.

A fost chiar nevoie de intervenția poliției, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112. Cei doi fotbaliști au fost reținuți de poliție, iar Comisia de Disciplină le-a aplicat câte 24 de etape de suspendare, iar echipa lor a fost depunctată și amendată. În aceste condiții, arbitrul a decis să oprească definitiv partida, în minutul 63, la scorul de 1 la 1, iar într-un final s-a decis ca echipa din Bișnov să piardă partida la masa verde, cu 0 la 3.