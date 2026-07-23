Petrocub Hîncești își continuă aventura în calificările Ligii Conferinței, după eliminarea din Champions League. Echipa noastră întâlnește formația bosniacă Borac Banja Luka pe teren advers. Tot în această seară, Sheriff și Zimbru vor evolua în turul doi preliminar al Ligii Europei.

Shota MAKHARADZE, ANTRENOR „PETROCUB HÎNCEȘTI”: „O echipă foarte bună, am văzut câteva meciuri și în fiecare aspect al jocului se vede amprenta proprie și este plăcut să privești această echipă. Noi, la fel, avem propria idee, înțelegem că va fi un meci complicat, pentru că va fi în deplasare, dar este și a doua partidă de acasă, așa că vom încerca, la maximum, să fim atât eficienți, cât și pragmatici.”

Petrocub Hîncești a trăit un coșmar în primul tur de calificare al Ligii Campionilor, pierzând cu 1 la 6 returul cu Egnatia, iar Borac s-a aflat într-o poziție similară, cedând cu scorul general de 1 la 5 contra bulgarilor de la Levski. Cele două echipe învinse au ajuns în preliminariile Conference League și vor da piept la Banja Luka, oraș din Nordul Bosniei și Herțegovinei.

Petrocub are mici probleme de lot, mijlocașul Victor Bogaciuc și fundașul Ion Borș fiind accidentați, în timp ce participarea lui Vladimir Ambros este sub semnul întrebării. Echipa trebuie să își revină, în primul rând, din punct de vedere psihologic, după eșecul cu Egnatia.

Shota MAKHARADZE, ANTRENOR „PETROCUB HÎNCEȘTI”: „Este o parte a fotbalului și trebuie să trecem și prin asta. Este imposibil să câștigi tot timpul, înțelegem și coenștientizăm asta. Avem mulți tineri, pe care încercăm să îi integrăm.”

Meciul dintre Petrocub și Borac va începe la ora 21 și 30 de minute. Ceva mai devreme, Sheriff va juca acasă primul meci al dublei cu Maccabi Tel-Aviv, echipa lui Ion Nicolaescu. Partida face parte din a doua rundă preliminară a Ligii Europei, în care, tot azi, Zimbru primește replica armenilor de la Noah, în Chișinău.