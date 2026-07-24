Trei echipe din România au evoluat ieri în a doua rundă preliminară a Ligii Conferinței, dar niciuna nu a reușit să învingă. Universitatea Cluj a revenit de la scorul de 2 la 0 și a obținut o remiză cu Brann, CFR s-a despărțit la egalitate cu Alashkert, iar FCSB a cedat acasă în meciul cu Auda din Letonia.

Finalista Cupei Norvegiei, Brann Bergen, a impus un ritm ridicat partidei, a combinat mult și a tot căutat golul, care a venit în minutul 39. Universitatea Cluj a jucat mai mult fără minge și a avut un singur șut la poartă în prima parte. Presiunea nordicilor a continuat și după pauză, iar în minutul 52 Felix Myhre a finalizat o acțiune formidabilă cu pase dintr-o atingere. Antrenorul Cristiano Bergodi a făcut patru schimbări în același timp și formația din România a început să mute jocul spre poarta adversă. Norvegienii au vrut să apere avantajul, dar în schimb s-au trezit egalați. Bosniacul Jovo Lukic, care a revenit cu un gol de la Cupa Mondială, a avut o oportunitate uriașă, dar portarul advers a respins. Ceva mai târziu, la un corner, uriașul Lukic a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Peste alte două minute, U Cluj a profitat de o fază haotică și a egalat fantastic.

Clujenii au fost cât pe ce să obțină și victoria, dar lobul lui Ștefănescu a atins bara transversală și a trecut peste poartă. În aceste condiții, studenții vor fi cu moralul ridicat în returul din Norvegia. Și rivala din oraș, CFR, a încheiat la egalitate prima manșă. Feroviarii, care au mari probleme financiare, de lot și administrative au jucat în deplasare cu Alashkert. Românii au avut o posesie sterilă, așa că s-au văzut conduși din minutul 35. CFR și-a schimbat abordarea și după revenirea de la vestiare a ieșit mult mai motivată pe teren. Andres Șfaiț a avut o trecere spectaculoasă și a egalat în primul minut al reprizei a doua.

A fost 1 la 1 și CFR va așteptat returul de pe teren propriu. Cea de-a treia echipă română, care a jucat aseară în turul doi preliminar al Ligii Conferinței este FCSB. După sezonul intern prost, salvat prin barajul de cupe europene, chiar dacă a evoluat în play-off, FCSB a dat piept cu Auda, echipă anonimă pentru cupele europene.

Letonii au fost mai buni la duelurile fizice și le-au făcut mari probleme în defensivă roș-albaștrilor. FK Auda a lovit încă din debutul confruntării. În minutul 5, Eduards Daskevics a surprins defensiva gazdelor și l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut puternic expediat de la distanță. FCSB a răspuns după aproape 20 de minute, când Octavian Popescu a restabilit egalitatea, finalizând o fază construită de Florin Tănase, autorul pasei decisive. În minutul 32, Barthelemy Diedhiou a profitat de o nouă eroare din apărarea bucureștenilor și a readus formația letonă în avantaj. După pauză, FCSB a preluat controlul jocului și insistența a fost răsplătită în minutul 71, când Aymen Boutoutaou, aflat la debut în tricoul bucureștenilor, a egalat din nou. Când părea că FCSB poate obține chiar victoria, finalul meciului a adus o nouă lovitură. În al patrulea minut al prelungirilor, Kader Kone a profitat de o greșeală a portarului Ștefan Târnovanu și a înscris golul decisiv de 3 la 2.

Chiar dacă a părut echipa mai bună la datele statistice, pe teren Auda a câștigat și pornește favorită în returul de pe 30 iulie, în care poate definitiva o mare surpriză.