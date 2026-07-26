Seară incredibilă, cu două povești în SuperLiga României. Dinamo a făcut spectacol și a umilit-o pe campioana Universitatea Craiova, cu 5 la 1. În schimb, la Ovidiu, un puști născut în Republica Moldova a reușit golul etapei. Alexandru Goncear a marcat de la aproape 60 de metri în victoria Farului, 2 la 0 cu Corvinul, într-o partidă în care un alt moldovean, Ion Cărăruș, a fost eliminat.

Meci cu de toate la Ovidiu, între Farul și Corvinul. Am avut parte de un cartonaș roșu, un penalty ratat și un gol care va intra cu siguranță în topul celor mai spectaculoase reușite ale sezonului. Farul Constanța a obținut primul succes din noua ediție a SuperLigii, după 2 la 0 cu nou-promovata Corvinul Hunedoara. Momentul cheie au venit după pauză. În minutul 51, în urma unui duel cu Tănasă, moldoveanul Ion Cărăruș a căzut la pământ, dar în cădere i-a aplicat o talpă în piept adversarului. Centralul a fost chemat apoi la monitorul VAR pentru a revedea momentul și a decis să-i acorde cartonașul roșu fundașului de la Corvinul.

Doar câteva minute mai târziu, Farul a ratat o lovitură de la 11 metri, prin Radaslavescu, portarul intervenind salvator. Gazdele au dominat, profitând de superioritate, și au spart gheața într-un final, în minutul 83, când Matteo Ahlinvi a finalizat o fază spectaculoasă creată de Doicaru. Finalul de meci a adus și cel mai frumos gol al acestui început de campionat. Faza s-a petrecut în minutul 90+7, când Corvinul încerca să egaleze. Portarul Codruț Sandu urcase în jumătatea adversă la o fază fixă, iar după recuperarea mingii, Alexandru Goncear a observat poarta goală și a șutat de la aproximativ 55 de metri.

Fotbalistul de doar 17 ani, crescut în academia Farului și cu pașaport român, este născut în Republica Moldova, la Ungheni, iar la vârsta de 7-8 ani s-a alăturat Academiei Gheorghe Hagi, unde s-a format ca fotbalist.

Alexandru GONCEAR, MIJLOCAȘ FARUL: „Mă bucur foarte mult că am marcat primul gol. Am luat mingea, am văzut că portarul e ieșit și am zis să încerc. Sincer, când a căzut prima oară mingea am crezut că sare peste, dar când a căzut în plasă am rămas fără cuvinte.”

Reușita împotriva Corvinului este prima a lui Alexandru Goncear în SuperLiga românească, un gol important care a asigurat toate cele 3 puncte pentru formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.

În celălalt meci al serii, Dinamo București a oferit un adevărat recital pe Arcul de Triumf și a învins campioana Universitatea Craiova cu 5 la 1. Câinii roșii au intrat cu avantaj de două goluri la pauză, după reușitele lui Soro ș Musi.

În plus oltenii au rămas în zece oameni, după eliminarea fundașului croat Juraj Badelj, care a faultat din postura de ultim apărător. Chiar și așa, la cinci minute după reluare, Craiova a redus din diferență, după ce atacantul francez, Nsimba, a finalizat spectaculos, cu un șut la vinclu. Totuși în partea secundă gazdele au mai înscris de trei ori prin Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual și au închis fără emoții partida. Victoria este prima pentru câinii roșii în noul sezon și îi propulsează peste campioana en-titre în clasament, datorită golaverajului superior.