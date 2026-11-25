Seară complicată pentru echipele engleze în Liga Campionilor. Arsenal și Manchester City au obținut doar câte o remiză pe teren propriu, iar Aston Villa a pierdut în deplasarea de la Istanbul contra celor de la Galatasaray.

Finalista ediției trecute, Arsenal Londra, a preluat conducerea pe Emirates Stadium în minutul 10, după ce Viktor Gyokeres l-a învins cu un șut superb pe Gregor Kobel, portarul Borussiei. A fost un duel dintre actualele lidere din Anglia și Germania. Tunarii au fost mai buni în prima repriză, când ar fi putut să mai înscrie, iar nemții i-au pedepsit după pauză. Borussia Dortmund a revenit mult mai curajoasă de la cabine, iar în minutul 52, Maximilian Beier a egalat, după trecerea spectaculoasă a fundașului Gadou.

Borussia a avut un gol anulat la jumătatea actului secund, după care a rezistat unui asalt în stil englez. Madueke, Gyokeres, Hincapie și Rice nu au profitat de ocazii, așa că meciul central al serii s-a încheiat indecis, scor 1 la 1. A fost remiză și pe Etihad Stadium, unde Manchester City și Napoli s-au tatonat 55 de minute, până când

Rasmus Hojlund a deblocat tabela de scor. Cetățenii au răspuns cu reușita mijlocașului de 19 ani, pentru care vara au plătit aproape o sută de milioane de euro, Ayyoub Bouaddi. Napoli a avut o posesie mult mai mică a mingii și a profitat de orice contraatac. Astfel, Noah Lang a marcat din voleu în minutul 76 din centrarea lui Spinazzola. Italienii nu au rezistat până la final. Rayan Cherki a inventat un gol complicat, șutând din unghi și a stabilit rezultatul final de 2 la 2.

Iar un alt club englez, Aston Villa, a simțit ce înseamnă infernul de la Istanbul. Pe terenul lui Galatasaray a fost multă luptă și cartonașe galbene, dar puține șanse de gol. Totul a fost decis de o bâlbâială în careu. Deniz Gul a împins mingea în plasă cu aproximativ un sfert de oră înainte de final, iar Galata s-a impus cu 1 la 0. Turcii au acumulat nouă puncte în cinci etape, la fel ca și Aston Villa. Manchester City, dar și Borussia Dortmund au cu câte un punct mai mult, iar Arsenal cu două. Cetățenii, viespile și tunarii ocupă provizoriu locuri în top 8, dar situația se poate schimba după ce în această seară vor avea loc celelalte nouă partide ale etapei.