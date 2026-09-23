Start spectaculos în noua fază unică a Ligii Campionilor feminine. Manchester City a revenit de la 0 la 2 și a smuls un punct pe terenul lui Bayern, Arsenal a câștigat dramatic în prelungiri, iar Inter a debutat cu victorie în cea mai importantă competiție europeană. Seara de debut a adus și remize în duelurile Real Madrid – PSG și o victorie importantă pentru Benfica la Torino.

Noua fază a Ligii Campionilor feminine a început cu cinci partide extrem de interesante. Cel mai spectaculos meci s-a jucat în Germania, unde Bayern Munchen a condus-o pe Manchester City cu 2 la 0 după doar 28 de minute. Giulia Gwinn a deschis scorul în minutul 11, iar City și-a înscris apoi în propria poartă. Englezoaicele au redus din diferență înainte de pauză, prin Beth Mead, iar în minutul 86 Carlotta Wamser a restabilit egalitatea. Astfel, City a revenit de la două goluri și a început competiția cu un punct.

La Londra, Arsenal a avut nevoie de minutele de prelungire pentru a trece de campioana Danemarcei, Køge. După 90 de minute fără gol, Mariona Caldentey a transformat un penalty în minutul 90+3 și le-a adus tunarilor toate cele trei puncte.

Iar Inter a avut parte de un debut istoric. Formația italiană a jucat pentru prima dată în faza principală a Ligii Campionilor și a început aventura europeană cu o victorie. Inter a învins-o pe Hacken cu 1 la 0. Singurul gol a fost marcat încă din minutul 5 de Haley Bugeja.

Victorie importantă și pentru Benfica, pe terenul lui Juventus. Portughezele s-au impus cu 2 la 1, iar Marit Lund a fost decisivă. Norvegianca a înscris de două ori, în minutul 40, din penalty, și în minutul 61.

Juventus a redus din diferență prin Alba Redondo, în minutul 86, dar Benfica a rezistat până la final.

Iar la Madrid, Real și PSG au terminat la egalitate, 1 la 1. Gazdele au marcat rapid, prin Felicia Schröder, încă din minutul 2. PSG a egalat în minutul 74, prin Sakina Karchaoui, din penalty.

Astăzi, prima etapă se încheie cu alte patru partide. Barcelona, campioana Europei, își începe apărarea trofeului contra lui Paris FC, iar Olympique Lyonnes, de opt ori câștigătoare a competiției, joacă în deplasare cu Servette.