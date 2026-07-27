Secetă de goluri în cele trei partide disputate ieri în campionatul intern de fotbal. În meciurile Real Sireți - Petrocub și Milsami – Sheriff nu s-a marcat niciun gol, iar Zimbru a învins Politehnica. Cu o zi mai devreme, Dacia a câștigat duelul contra grupării FC Bălți, așa că după etapa a cincea echipa din capitală ocupă locul doi în clasament.

După două victorii consecutive în meciurile cu Dacia și Real Sireți, Politehnica UTM a prins curaj și a început în atac meciul cu Zimbru. Galben-verzii au pedepsit prima mare eroare de poziționare în defensivă, iar brazilianul Jonathas Da Silva a deschis scorul în minutul 6. Politehnica a continuat atacurile în același ritm, așa că după un sfert de oră de la fluierul de start și-a adjudecat un penalty.

Alex Gutium a comis un henț în careu, iar atacantul din Sierra Leone, Samuel Gandi s-a apropiat de punctul cu var. Portarul Artem Odințov a apărat șutul și a devenit eroul echipei sale, reușind să respingă încă o lovitură pe parcusul aceleiași faze. Zimbru a mutat treptat pericolul de la propria poartă, iar în minutul 31, Jonathas a fost aproape de a-și completa dubla. Totuși, Zimbru a mai înscris o dată până la pauză. Ahmed Bonnah a fost lansat de Vlad Răileanu și a centrat în fața porții, de unde Alexandu Bețivu a făcut 2 la 0.

Zimbru s-a mulțumit cu aceste goluri și a apărat rezultatul. Chiar dacă a avut șapte șuturi în repriza secundă, Polithnica UTM nu a marcat. Ultimele două confruntări ale etapei din liga 7777 nu au avut goluri. Nou-promovata Real Sireți a rezistat în fața campioanei Petrocub, iar Sheriff și Milsami au încheiat, la fel, confruntarea directă cu scorul de 0 la 0. Tiraspolenii au dominat la toate capitolele pe teren propriu, au avut 19 șuturi, iar șase dintre ele au prins cadrul porții, însă tot nu au putut să își adjudece cele trei puncte.

Veaceslav Rusnac a debutat cu o remiză pe banca tehnică a celor de la Milsami, în timp ce fosta sa echipă, FC Bălți are mari probleme. Clubul din nordul țării a pierdut cu o zi mai devreme pe terenul celor de la Dacia. Echipa din Buiucani s-a impus cu 4 la 1.

În aceste condiții, după cinci etape se înregistrează mari surprize. Sheriff conduce clasamentul intern, cu 11 puncte. Dacia ocupă locul secund la două puncte în spate, cât Petrocub și Zimbru împart pozițiile trei și patru, cu câte opt puncte. Urmează Politehnica, Milsami, Bălți și codașa Real Sireți, care a acumulat două puncte după remizele cu Zimbru și Petrocub.