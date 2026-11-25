Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis. Senegal și-a recăpătat titlul de campioană a Africii, după ce îi fusese retras de Confederația africană și oferit Marocului. Asta după ce în timpul finalei, senegalezii au ieșit de pe teren pentru 15 minute în semn de protest.

La ultima fază a finalei scandaloase, când era 0 la 0, arbitrii au dictat un penalty pentru Maroc, gazda turneului. Senegalezii au răbufnit, iar antrenorul a scos echipa de pe teren. Jucătorii au stat la vestiare un sfert de oră și au revenit, iar Brahim Diaz a ratat penaltyul.

În reprizele adiționale, Senegal a smuls victoria cu 1 la 0 și a primit trofeul. Însă, marocanii s-au plâns la Confederația africană a fotbalului pentru că adversarii au ieșit de pe teren, iar forul i-a dat câștig de cauză.

Federația din Senegal a contestat, la rândul său, decizia la Tribunalul de Arbitraj sportiv care a venit cu verdictul final. Senegal este campioana legitimă la Cupa Africii pe națiuni, fiind al doilea titlu din istorie.