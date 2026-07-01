Legendara Serena Williams a revenit pe teren la Wimbledon după patru ani. Deținătoarea a șapte titluri la turneul londonez a jucat în primul tur contra unei adversare cu 24 de ani mai tânără și a pierdut în setul decisiv. În același timp, doar o româncă a ajuns în turul doi al competiției de Mare Șlem.

La ai săi 44 de ani, Serena Williams a decis să revină pe terenul de tenis, jucând primul meci la simplu din 2022 și până acum. Însă, gloria zilelor de demult nu a fost suficientă. Americanca, cu 23 de trofee de Mare Șlem la simplu, plus 14 la dublu, a întâlnit-o pe Maya Joint. Australianca de doar 20 de ani s-a impus cu 6 la 3 în primul set. În partea a doua, Serena Williams s-a impus la tie-break, dar în decisiv nu a avut ritmul și viteza necesară pentru a rezista. Maya Joint a câștigat cu a doua minge de meci.

Serena Williams, beneficiară de wildcard, nu a participat la conferința de presă, fiind aspru criticată, dar mai târziu s-a anunțat că a suferit o mică accidentare. Nu este clar dacă va putea evolua la dublu, în pereche cu sora sa, Venus Williams. Între timp, româncele Irina Begu, Jaqueline Cristian și Elena-Gabriela Ruse au fost eliminate în prima rundă, toate pierzând în minim de seturi. Sorana Cîrstea este singura jucătoare din România calificată în turul doi. A 17-a favorită a competiției a trecut de Sara Bejlek. După un prim set lejer, câștigat cu 6 la 1, românca aflată într-o formă superbă în ultimul sezon al carierei a avut nevoie de tie-break în actul secund.

Singura surpriză majoră a primei faze competiționale a fost eliminarea Elinei Svitolina. Ucraineanca de pe locul 8 WTA a cedat în fața conaționalei sale, Daria Snigur, cu 5 la 7 și 2 la 6. Nicio altă tenismenă din top 10 mondial nu a pierdut în prima rundă.

Celelalte favorite au învins fără mari emoții. Lidera ierarhiei WTA, Aryna Sabalenka a jucat deja și în runda a doua, triumfând azi în meciul cu americanca McCartney Kessler.