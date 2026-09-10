Sezonul carierei pentru Alexander Zverev. La 29 de ani, neamțul s-a calificat pentru prima dată în semifinale la toate turneele de Mare Șlem pe parcursul aceluiași an. Zverev a ajuns în penultimul act la US Open, unde îl va întâlni pe rusul Karen Khachanov, care, la rândul său, a profitat de retragerea adversarului său în sferturi.

Alexander Zverev a avut emoții în primele două runde de la US Open, dar apoi a înregistrat trei victorii clare, în minim de seturi. Neamțul a trecut noaptea trecută, în sferturi, de Botic van de Zandschulp. Olandezul ar fi putut spera la un rezultat neașteptat, dacă ar fi dus la capăt setul al doilea, în care a condus cu 5 la 4. A pierdut însă cu 5 la 7, iar în celelalte două, cu 2 la 6 și 1 la 6, așa că Zverev merge în semifinale.

Cu liderul ATP, Jannik Sinner, accidentat și Carlos Alcaraz - abia revenit după patru luni de absență, Alexander Zverev a primit oportunitatea de a străluci. În premieră, neamțul a atins semifinalele la toate cele patru turnee de Mare Șlem pe parcursul unui sezon, jucând finala la Wimbledon și triumfând la Roland Garros.

La US Open este marele favorit, iar dacă ar fi campion ar putea spera cu adevărat la prima poziție în ierarhia mondială la sfârșit de an. Până atunci va da piept în semifinale cu rusul Karen Khachanov. Jucătorul de 30 de ani a ajuns abia a treia oară în semifinalele unui Grand Slam. Khachanov a jucat în sferturi cu Alexander Blockx. Tânărul belgian a avut mari probleme fizice și, după ce a pierdut două seturi, s-a retras în al treilea.

Karen Khachanov și Alexander Zverev fac parte din aceeași generație și se cunosc foarte bine în afara terenului. În statistica meciurilor directe, neamțul conduce cu 6 la 3. Cealaltă semifinală va fi o afacere sută la sută americană dintre Frances Tiafoe și Ben Shelton.