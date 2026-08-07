Visul european al Sheriff-ului, ultima echipă moldovenească rămasă în competițiile continentale, atârnă de un fir de ață. Viespile au o misiune aproape imposibilă pentru a continua aventura europeană, după ce au pierdut aseară cu 1 la 3, prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, în fața elvețienilor de la St. Gallen. Calificarea se va decide săptămâna viitoare, în Elveția.

Sheriff a început curajos duelul de la Tiraspol și a avut prima mare ocazie încă din debutul partidei. Samba Koné a fost aproape de deschiderea scorului, însă portarul Lukas Watkowiak a intervenit salvator, iar câteva minute mai târziu defensiva elvețienilor a respins de pe linia porții, după o nouă fază periculoasă a gazdelor. În prima repriză, și St. Gallen a fost aproape de gol, însă Emil Tîmbur a păstrat tabela neschimbată. După pauză, antrenorul Enrico Maassen a schimbat fața jocului prin introducerea mai multor rezerve, iar mutările s-au dovedit decisive. În minutul 61, atacantul Andrin Hunziker, intrat de doar câteva secunde pe teren, a deschis scorul pentru formația elvețiană.

Nouă minute mai târziu, un alt jucător venit de pe bancă, Leon Frokaj, a dublat avantajul oaspeților cu un șut din interiorul careului. Sheriff nu a capitulat și a continuat să atace și a fost răsplătită în minutul 89. Juanca Pineda, introdus și el pe parcursul reprizei secunde, a redus din diferență și a reaprins speranțele înaintea returului.

Bucuria tiraspolenilor a durat însă foarte puțin. În cel de-al doilea minut al prelungirilor, Christian Witzig a profitat de spațiile din defensiva viespilor și a stabilit scorul final, 3 la 1 pentru St. Gallen. Astfel, Sheriff va avea nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență în retur pentru a mai spera la calificare.

Manșa secundă este programată pe 13 august, de la ora 21:00, pe Sitterstadion din St. Gallen. Învingătoarea acestei duble va întâlni în play-off câștigătoarea confruntării dintre echipa islandeză Valur și danezii de la Nordsjælland. În meciul tur formația din Danemarca s-a impus cu 2 la 0.