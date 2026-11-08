Sheriff nu cedează fotoliul de lider, dar nici nu reușește să se desprindă de urmăritoare. După remiza cu Zimbru, tiraspolenii au încheiat aseară la egalitate și duelul cu Petrocub, campioana en-titre.

Sheriff Tiraspol își consolidează poziția de lider în Superliga moldovenească, în timp ce rivalele nu a reușit să-i pună bețe în roate. În ultimele două etape, tiraspolenii au înfruntat două dintre principalele contracandidate la titlu și au obținut de fiecare dată același rezultat, 1 la 1. După remiza cu Zimbru, Sheriff a împărțit punctele și aseară cu Petrocub Hâncești, campioana en-titre, chiar pe terenul acesteia. Derby-ul de la Hâncești a fost decis în repriza secundă. Petrocub a deschis scorul prin Petru Popescu, care a adus-o pe campioană în avantaj.

Sheriff nu a cedat însă și a restabilit egalitatea prin jucătorul din Mali, Bourama Fomba. Până la final, niciuna dintre echipe nu a mai găsit drumul spre gol, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1 la 1. Astfel, Sheriff obține al doilea rezultat de egalitate consecutiv în duelurile cu pretendentele la titlu. În celălalt meci al zilei, Zimbru a făcut spectacol pe teren propriu și a surclasat-o pe Real Sireți cu 4 la 0. Matteo Amoroso, Ahmed Bonnah, Tiago Ceijas și Michael Ebikabowei au semnat golurile formației din capitală.

Astfel, după 18 runde Sheriff rămâne lider în Superliga 7777, cu 39 de puncte. Zimbru ocupă poziția secundă, cu 35 de puncte, în timp ce Petrocub este pe locul trei, cu 33 de puncte.