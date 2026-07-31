Chiar dacă a pierdut fără drept de apel, Sheriff Tiraspol își continuă parcursul în cupele europene. Elevii lui Victor Mihailov au fost eliminați din preliminariile Ligii Europei cu scorul general de 6 la 0, dar vor juca în Conference League.

Maccabi a marcat pe teren propriu în minutul 29, la o fază gestionată defectuos de portarul Emil Tîmbur. Echipa din Israel a dominat, dar nu a atacat cu aceeași înverșunare ca în primul meci, când s-a impus cu 5 la 0. Sheriff Tirapol nu a avut nicio șansă să întoarcă rezultatul și a părăsit calificările Ligii Europei.

Aventura va continua în turul trei preliminar din Conference League. Viespile va întâlni câștigătoarea Cupei Elveției, Sankt Gallen. Primul meci va avea loc la Tiraspol pe 6 august, iar returul este programat pe 13 august.