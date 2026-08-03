Sheriff Tiraspol se va duela cu St. Gallen în turul trei preliminar al Ligii Conferinței, iar în caz de victorie se va duela în play-off cu învingătoarea meciului dintre Nordsjalland și Valur. UEFA a stabilit întregul tablou al partidelor ultimei faze preliminare.

Sheriff Tiraspol a trăit un coșmar în turul doi de calificare al Ligii Europei, pierzând cu 0 la 5 și 0 la 1 partidele cu Maccabi Tel-Aviv. Înfrângerea a trimis clubul din stânga Nistrului în a treia rundă preliminară din Conference League, unde va trebui să dea piept cu St.Gallen, câștigătoarea Cupei Elveției, care a venit tot din Liga Europei, după înfrângerea în dubla manșă cu Benfica Lisabona. Elvețienii au reușit o surpriză de proporții în primul meci, câștigat cu 2 la 1, dar în retur au pierdut cu 0 la 5, jucând mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică.

Conform tragerii la sorți, desfășurate astăzi la Nyon, câștigătoarea perechii Sheriff versus St.Gallen, urmează să întâlnească echipa care va învinge în bătălia dintre Nordsjaelland și Valur. Formația Valur din Rejkavik este vicecampioanei Islandei și a trecut de Zrinjski Mostar. Și Nordsjaelland este o echipă de scandinavi, venind din Danemarca, unde a ocupat poziția a treia sezonul trecut.

Nordsjaelland va fi favorita clară la victorie în confruntările cu Valur, islandezii având un lot cotat la circa 3 milioane de euro, de aproximativ 18 ori mai ieftin pe piața de transferuri decât cel al danezilor. Un singur jucător de la Nordsjaelland valorează 18 milioane de euro. Este vorba de Caleb Yirenkyi, mijlocaș de 20 de ani, curtat de marile cluburi europene, după ce a marcat în minutele de prelungire golul Ghanei la Cupa Mondială în poarta naționalei din Panama, asigurând singura victorie a africanilor.

Nordsjaelland ar fi o adversară teribilă și pentru Sheriff, în caz că ambele echipe ar câștiga în turul trei de calificare. UEFA a stabilit toate eventualele perechi din play-off, care vor decide ultimele echipe calificate în grupa unică a Ligii Conferinței. Românii de la CFR Cluj au avut ghinion uriaș. Dacă vor trece de Tromso, grupare din Norvegia, atunci feroviarii ar juca împotriva celor de la Brighton, care au ocupat locul 8 în Premier League și dispun de un lot în valoare de aproape 650 de milioane de euro. În runda play-off de calificare vor juca multe cluburi renumite, printre care Atalanta, AS Monaco, Ajax, Freiburg, Getafe și multe altele.