Sheriff Tiraspol merge mai departe în preliminariile Ligii Europa. Vicecampioana Moldovei a învins în deplasare formația slovenă Aluminij, cu 1 la 0, și s-a calificat în turul doi preliminar. În următoarea rundă viespile se vor duela cu israelienii de la Maccabi Tel Aviv, grupare la care evoluează cel mai bun marcator al naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu.

După o remiza albă pe teren propriu, scor 0 la 0, Sheriff a abordat prudent returul din Slovenia, conștientă că orice greșeală putea înclina balanța calificării. Echipa pregătită de Victor Mihailov a controlat jocul în multe momente și a limitat ocaziile celor de la Aluminij, deținătoarea Cupei Sloveniei, nereușind să desfacă defensiva tiraspoleană. Momentul decisiv a venit încă în starul meciului, când Sheriff a reușit să deschidă scorul prin mijlocașul din Costa de Fildeș, Loukou.

Viespile au gestionat apoi avantajul cu maturitate, fără să le permită slovenilor să revină în joc până la fluierul final. S-a încheiat 1 la 0, iar calificarea a fost obținută după două meciuri în care Sheriff nu a primit gol, iar defensiva a confirmat încă o dată că reprezintă unul dintre punctele forte ale echipei în startul noului sezon european. Sheriff Tiraspol va juca în turul al doilea preliminar din Europa League împotriva formației din Israel, Maccabi Tel Aviv, grupare la care evoluează cel mai bun marcator al naționalei Moldovei, Ion Nicolaescu.