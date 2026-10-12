Sheriff Tiraspol și-a consolidat prima poziție în campionatul intern de fotbal. Viespile s-au distanțat la patru puncte de Zimbru Chișinău, care a remizat în duelul cu Petrocub Hîncești.

În prima repriză a confruntării de la Hîncești, Zimbru Chișinău a avut mai multe ocazii importante. Caio Dantas, Amoroso și Rosario au trecut pe lângă gol, în timp ce singura mare șansă a gazdelor i-a aparținut lui Bogdan Musteață. Inevitabilul s-a produs în minutul 65. Alexandru Bețivu a avut o preluare spectaculoasă din prima și a înscris în poarta lui Silviu Șmalenea. Avantajul nu s-a menținut mult timp. Ilie Botnari a driblat în flancul drept și a trimis mingea în careu, de unde Dan Pușcas a egalat.

Până la finalul întâlnirii, atât Petrocub, cât și Zimbru ar fi putut înscrie, dar s-a încheiat indecis, scor 1 la 1. Campioana Petrocub este a treia în liga 7777, la două puncte în spatele galben-verzilor, care la rândul lor au rămas la patru puncte în spatele liderului, Sheriff. Viespile au tranșat partida cu Dacia Buiucani în repriza secundă, după ce au intrat la pauză cu avantaj minim. Juan Carlos Pineda Torres a deschis scorul în minutul 21, iar Jayder Asprilla a majorat diferența în minutul 45. Columbianul a mai înscris o dată imediat după reluare și a ajuns la 12 goluri în campionat. Gazdele au redus din diferență prin Vlad Lupașco și Alexandru Muntean, însă Kabamba Kalabatama și Vladimir Fratea, care a avut o trecere individuală superbă, au stabilit scorul final, 5 la 2.

Dacia a rămas pe locul 4 în campionat. Milsami a ratat șansa de a egala la puncte echipa din Chișinău, după ce a remizat cu Politehnica UTM într-o bătălie spectaculoasă. Vulturii roșii au deschis scorul repede prin Sergiu Platica, dar Marin Căruntu a egalat după numai trei minute. Milsami a preluat din nou conducerea prin Arlind Seidijaj, dar Marin Căruntu a înscris dintr-un penalty, completându-și dubla. Philip Odubia a adus-o pe Milsami în avantaj pentru a treia oară, însă și această dată, UTM a adus echilibrul pe tabelă. Gandi a punctat în tricoul studenților din fața porții. S-a dovedit a fi ultimul gol, care a stabilit rezultatul de 3 la 3.

Tot în etapa a 14-a, ultimele două clasate, Real Sireți și FC Bălți, au jucat meciul direct. Echipa din Sireți, aflată la sezonul de debut în eșalonul superior, a obținut prima victorie din istoria sa. Lucian Radu a deschis scorul în minutul 27, iar Dumitru Bivol a transformat un penalty după pauză. Maxim Blajchin a pecetluit victoria oaspeților, scor 3 la 0, după ce a reluat centrarea lui Bivol.

Sireți, ocupanta locului șapte, este la șase puncte în spatele Politehnicii UTM. Se dă o luptă pentru locul șase, ultimul care aduce biletul în a doua fază de campionat. Șapte etape au mai rămas de jucat în prima rundă a ligii.