Și-a învins fosta echipă, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Portarul Emil Nielsen a avut o prestație sclipitoare în finala Campionatului Mondial al cluburilor la handbal. Campioana Ungariei, Veszprem, a învins-o categoric pe Barcelona, stabilind un record în istoria finalelor.

Veszprem a câștigat pentru a doua oară Campionatul Mondial al cluburilor, la Cairo având loc a 19-a ediție. Campioana Ungariei a întâlnit în finală deținătoarea trofeului, Barcelona. Veszprem a furat catalanilor nu doar titlul, dar și pe portarul Emil Nielsen. Danezul a fost transferat în acest an și a fost jucătorul-cheie în debutul meciului.

Nielsen a apărat cinci dintre primele sale șapte șuturi pe poartă, iar echipa sa a condus cu 8 la 1 și 9 la 3. Barcelona s-a apropiat la o diferență de două goluri în cea mai bună perioada a sa, dar a cedat în fața ofensivei maghiare cu 33 la 42.

Diferența de nouă goluri este un record pentru finalele Mondialului cluburilor. Cel mai bun jucător al ultimului act a fost francezul Hugo Descat, autorul a zece goluri.