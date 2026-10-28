Șocul săptămânii în fotbalul european vine din Anglia. O echipă din liga a patra a reușit ceea ce părea imposibil și a eliminat-o din Cupa Ligii pe Arsenal. Campioana Angliei a trăit unul dintre cele mai rușinoase momente din ultimii ani după ce a cedat la loviturile de departajare în fața modestei Fleetwood Town.

Acesta a fost momentul în care formația din al patrulea eșalon englez, Fleetwood Town reușește să înscrie penalty-ul decisiv și să declanșeze nebunia pe stadion, fanii invadând terenul și sărbătorind minunea alături de favoriții lor.

Pe terenul micuțului stadion Highbury, care poate găzdui aproximativ puțin peste 5 mii de spectatori, diferența dintre cele două echipe părea uriașă. Arsenal este campioana Angliei, în timp ce Fleetwood ocupă locul 18 în liga a patra și câștigase un singur meci din ultimele opt disputate în campionat. Cu toate acestea, echipa gazdă a oferit o lecție de ambiție și rezistență. Surpriza a început în minutul 21, când Aaron Loupalo-Bi a profitat de o eroare în defensiva londonezilor, a pătruns în careu și a trimis mingea în plasă, pe lângă portarul Illan Meslier.

După pauză, formația lui Mikel Arteta a restabilit egalitatea. În minutul 50, Viktor Gyökeres a împins mingea în poartă din apropiere, după o fază construită de tânărul Ceadach O’Neill, aflat la debutul său pentru prima echipă. Arsenal a continuat să atace și a avut ocazii să închidă meciul, însă nu a reușit să înscrie golul victoriei. Portarul Jay Lynch a intervenit decisiv în momentele importante, inclusiv în prelungiri, când a respins șuturile londonezilor și a păstrat speranțele echipei sale.

Situația s-a complicat și mai mult pentru Arsenal în finalul partidei. În minutul 85, Max Dowman, puștiul de numai 16 ani al londonezilor, a fost eliminat direct după ce a încercat să lovească cu piciorul un adversar, ca reacție la o intrare dură. Arsenal a rămas astfel în inferioritate numerică, iar partida a ajuns la loviturile de departajare. Acolo, micuța Fleetwood a transformat toate cele cinci lovituri de la 11 metri, în timp ce portarul Jay Lynch a apărat execuția lui Bruno Guimarães.

Ultimul la punctul cu var a venit Conor Haughey, care a înscris penalty-ul decisiv și a declanșat sărbătoarea pe stadion. Astfel, Arsenal a trăit unul dintre cele mai rușinoase momente din ultimii ani fiind eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a patra ce evolueză doar 3 milioane de euro, tunarii având un loc ce valorează de 500 de ori mai mult.