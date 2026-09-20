Șoc în Premier League. Campioana Arsenal Londra a suferit cel mai drastic eșec de mai bine de trei ani. Tunarii au fost învinși de Brighton cu 3 la 0.

Căpitanul și cel mai experimentat de la Brighton, Pascal Groß, a reușit o execuție de precize milimetrică fără a-i lăsa vreo șansă portarului David Raya, așa că Arsenal s-a văzut condusă din minutul 31. Bukayo Saka ar fi putut egala încă în prima repriză, dar nu a lovit mingea cum trebuie de la marginea careului mic.

Chiar înainte de pauză, puștiul de 19 ani din Grecia, Charalampos Kostoulas, care oferise pasa decisivă la primul gol a reușit să marcheze cu un alt șut superb. Antrenorul Fabian Hurzeler a reușit să monteze la Brighton o mașinărie de presing, care a sufocat campioana. Chema Andres a făcut 3 la 0 în urma unui corner, iar până la final de meci nu s-a mai înscris, chiar dacă au fost ocazii la ambele porți.

Pentru Arsenal Londra este cel mai dur eșec în toate competițiile din mai 2023, când pierdea, întâmplare sau nu, tot în fața celor de la Brighton. După cinci etape, Brighton a acumulat 10 puncte, cu două mai puține decât deținătoarea titlului, Arsenal.

O altă echipă londoneză, Tottenham Hotspur, continuă forma de coșmar. Chiar dacă a investit vara aproape jumătate de miliard de euro în transferuri și l-a instalat pe Roberto de Zerbi în fruntea staff-ului tehnic, Spurs a cedat în partida cu Aston Villa. Puștiul din Elveția, care a impresionat la Cupa Mondială, Johan Manzambi, a deblocat tabela de scor în prelungirile primei reprize. La mijlocul actului secund a pasat și la reușita lui Nicolas Jackson, iar în minutul 79 a venit cireașa de pe tort – șutul lui Emiliano Buendia.

Tottenham era condusă cu 3 la 0 și se îndrepta spre al cincilea meci la rând fără să marcheze. Totuși, în ultimele câteva minute, Spurs a marcat de două ori prin Conor Gallagher și Jan Paul van Hecke, dar nu a putut evita înfrângerea.

Tot ieri au jucat și cele trei echipe nou-promovate. Newcastle United a învins-o pe Hull City cu 2 la 1, Everton a trecut cu 1 la 0 de Ipswich, iar Coventry a reușit marea surpriză, câștigând cu același scor meciul din deplasare cu gruparea Nottingham Forest.