Într-o altă grupă din Liga Națiunilor, italienii au trăit o mare dezamăgire. Chiar dacă a putut pretinde la primul loc în grupă, Squadra Azzurra a pierdut categoric în fața Belgiei, după ce a condus cu 1 la 0. Belgia merge în sferturi de pe locul doi, în spatele Franței.

Italia lui Roberto Mancini a avut un start bun la Bruxelles și a preluat conducerea în minutul 11, prin Mateo Retegui. A urmat un sfert de oră groaznic pentru Squadra AzZurra. Belgia a egalat după o fază ca la futsal, Ngoy a înscris în urma unei faze haotice, iar Jeremy Doku a trecut spectaculos printr-un labirint de italieni și l-a învins pe Gianluigi Donarumma. Dezastrul ar fi putut căpăta proporții în prima repriză, dar Kevin De Bruyne nu a înscris dintr-o poziție perfectă. Căpitanul Belgiei a mai avut ocazii, dar a încheiat meciul cu o pasă decisivă. În minutul 80, i-a pus mingea pe tavă lui Moreira în urma unui contraatac.

Belgia s-a impus cu 4 la 1, iar aceasta a fost ultima partidă la națională pentru Romelu Lukaku, care a fost doar rezervă. Cel mai bun marcator din istoria selecționatei, cu 94 de goluri, și-a anunțat retragerea printr-o postare pe Instagram. Echipa pregătită de Mark van Bommel a acumulat 12 puncte în grupă, iar Italia 10. Cu alte cuvinte, Squadra Azzurra s-ar fi mulțumit cu o remiză pentru a ajunge în sferturi de pe locul secund. Franța a încheiat pe prima poziție, având 13 puncte, după ce în etapa trecută pierduse chiar în fața Italiei. Cocoșii galici au învins aseară Turcia, ultima clasată, care a pierdut toate cele șase meciuri din grupă. Franța, în frunte cu Mbappe, a creat mai multe ocazii, în timp ce oaspeții au lovit pe contraatac. Inevitabilul s-a produs în debutul reprizei secunde, când Emirhan Topcu a trimis mingea în propria poartă. Guler a egalat repede, însă reușita a fost anulată pe motiv de offside. Mbappe a trecut de mai multe ori pe lângă gol, așa că a marcat Eli Junior Kroupi. Pentru atacantul de 20 de ani a fost al doilea meci și primul gol la națională.

În ultimul minut regulamentar, Bardacki a redus din diferență. Turcia a cedat cu 1 la 2 și a avut o nouă campanie dezastruoasă, după ce și la Campionatul Mondial a dezamăgit, încheind pe ultimul loc în grupa cu SUA, Australia și Paraguay.