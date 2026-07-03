Sorana Cîrstea își continuă parcursul sigur la Wimbledon. Singura reprezentantă a României rămasă pe tabloul principal s-a calificat în turul trei, unde o va întâlni pe Linda Noskova pentru a cincea oară în acest sezon.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea joacă cel mai bun tenis al carierei sale, impresionând la majoritatea turneelor din acest sezon. Românca și-a egalat deja cea mai înaltă performanță la Wimbledon, calificându-se în turul trei, după victoria obținută ieri. Cîrstea a făcut un break în debutul primei părți și altele două în actul secund, iar la serviciu a jucat aproape impecabil, așa că s-a impus cu 6 la 3 și 6 la 4.

În a treia rundă, Cîrstea, favorita numărul 17, o va întâlni pe favorita numărul 9, Linda Noskova. Cele două tenismene se atrag în circuit, urmând să fie al cincilea duel direct din acest an. Cîrstea a câștigat trei dintre ele, iar Noskova unul. Jucătorea din Cehia a eliminat-o la Wimbledon pe Camila Osorio, meciul având nevoie de set decisiv.

În caz de victorie cu Noskova, Sorana Cîrstea ar putea da piept cu finalista de anul trecut, Amanda Anisimova. Americanca din top 10 mondial a trecut de conaționala sa, Sofia Kenin, și va da piept cu o altă jucătoare din SUA, fostă campioană de Mare Șlem, Madison Keys. O altă reprezentantă a Statelor Unite, Jessica Pegula, care în clasamentul mondial live a urcat în premieră pe locul 3 a jucat deja astăzi și s-a calificat în optimi. Pegula a spulberat-o cu 6 la 1 și 6 la 3 pe iberica Jessica Buzas Maneiro.

A doua favorită de la Wimbledon, care este și fostă campioană, Elena Rybakina abia urmează să joace pentru calificarea în optimi cu Elise Mertens. În runda a doua, reprezentanta Kazahstanului a trecut de Katy McNally, cedând doar trei game-uri. Rybakina poate deveni pentru prima dată lideră a top-pului WTA, detronând-o pe Aryna Sabalenka, dar pentru asta trebuie să ajungă mai departe ca bielorusa, care este calificată, la rândul ei, în turul trei.