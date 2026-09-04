Sorana Cîrstea s-a calificat fără mari emoţii în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, după ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini cu 6-3, 6-3, vineri, la New York. Grație acestui succes, Sorana s-a ales cu un premiu fabulos și cu o urcare de două locuri în clasamentul LIVE.

La 37 de ani, Sorana Cîrstea se simte excelent în circuitul mondial feminin. Sportiva noastră a obținut vineri calificarea în optimile de finală de la US Open după ce a învins-o în minimum de seturi pe Jasmine Paolini, favorita numărul 19, fostă dublă finalistă de Grand Slam.

Jucătoarea noastră s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3, după o oră și 15 minute de joc, obținând prima victorie în patru meciuri cu Paolini. Pentru calificarea în optimi la ultimul turneu major din 2026, Sorana, aflată în ultimul sezon în circuit, şi-a asigurat un premiu de 480.000 de dolari, transmite eurosport.ro.