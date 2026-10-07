Spania rămâne lidera clasamentului FIFA. Selecționata de fotbal iberică a devenit a doua echipă calificată în faza eliminatorie a Ligii Națiunilor, după Portugalia. Elevii lui Luis de la Fuente au bătut Croația într-o partidă complicată și au victorii pe linie în cele patru etape din grupă. Și Anglia este aproape de sferturi, după ce a câștigat în fața Cehiei.

După cea mai drastică înfrângere din istoria naționalei, 0 la 7 contra Angliei, Croația a început bine meciul de acasă și a preluat conducerea din minutul 17 prin veteranul Ivan Perisic. Spania a ținut de minge, dar nu și-a concretizat ocaziile. Egalarea a venit după un sfert de oră de la startul actului secund prin Mikel Merino. Croații au avut nu au profitat de o oportunitate uriașă, iar apoi au rămas fără un jucător, Perisic fiind eliminat. Târziu, în minutul 88, jokerul naționalei Spaniei, Mikel Merino, și-a completat dubla.

Spania s-a impus cu 2 la 1 și a câștigat toate meciurile din grupă, asigurându-și unul din primele două locuri, care oferă calificarea în sferturile Ligii Națiunilor. Urmeză Anglia, cu nouă puncte, cu șase mai multe decât Croația. Cehia este ultima, fără puncte acumulate, după ce a pierdut cu 0 la 3 în fața englezilor. Un autogol al lui Coufal și dubla lui Harry Kane au adus victoria britanicilor.

Victoriile campioanei mondiale Spania, i-au consolidat prima poziție în clasamentul mondial FIFA. Urmează Argentina, Franța și Anglia, în timp ce Portugalia a urcat două poziții, până pe a cincea. Moldova este tocmai pe locul 158, fiind un progres de o treaptă de la ultima actualizare.