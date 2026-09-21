Spectacol cu opt goluri pe Etihad, acolo unde Manchester City a trecut de Sunderland și a rămas cu punctaj maxim după primele cinci etape. Cetățenii s-au desprins la trei puncte în fruntea clasamentului, în timp ce Liverpool a câștigat la limită pe terenul lui Bournemouth, iar Manchester United a scăpat printre degete de o nouă înfrângere, după un gol marcat dramatic înscris pe final.

Manchester City continuă startul perfect în Premier League. Echipa pregătită de Enzo Maresca a învins-o pe Sunderland cu un spectaculos 5 la 3, într-un meci nebun, cu răsturnări de situație. City a deschis scorul în minutul 9, prin Enzo Fernández, care a înscris primul său gol pentru formația din Manchester. Dar Sunderland a răspuns imediat, și Brian Brobbey a făcut 1 la 1, trei minute mai târziu.

Rayan Cherki a readus gazdele în avantaj în minutul 29, însă Brobbey a lovit din nou doar patru minute mai târziu și a egalat. A venit apoi momentul de glorie a lui Antoine Semenyo. Mijlocașul ofensiv ghanez a făcut 3 la 2 înainte de pauză, iar după reluare a înscris din nou și a dus scorul la 4 la 2.

Sunderland nu a cedat însă și același atacant al naționalei Olandei, Brian Brobbey a completat hat-trick-ul în minutul 59 și a devenit primul jucător al clubului care înscrie de trei ori în ultimii 10 ani.

Dar cele 3 goluri nu au fost îndeajuns. Cu nouă minute înainte de final, starul Erling Haaland a închis meciul. Norvegianul a înscris pentru prima dată împotriva lui Sunderland, ceea ce înseamnă că acum a marcat împotriva tuturor echipelor de Premier League pe care le-a întâlnit. S-a încheiat 5 la 3, iar Manchester City are cinci victorii din cinci meciuri și cetățenii sunt lideri, cu trei puncte peste campioana Arsenal.

Într-un alt meci al etapei, Liverpool a câștigat cu 1 la 0 în deplasare la Bournemouth, chiar pe stadionul unde antrenorul Andoni Iraola a lucrat înainte de a ajunge la Anfield. Singurul gol a fost marcat de Alexander Isak în minutul 57, după o fază construită de Cody Gakpo.

Pentru suedez este al patrulea gol al sezonului în Premier League, iar Liverpool ajunge la nouă puncte după cinci etape, fiind neînvinsă.

Iar un gol marcat târziu de Matheus Cunha a salvat-o pe Manchester United de la o înfrângere în deplasare împotriva lui Fulham. Gazdele au deschis scorul în minutul 63, după un autogol nefericit al lui Lisandro Martínez, iar Matheus Cunha a salvat echipa lui Michael Carrick în minutul 89, după ce șutul brazilianului a fost deviat puternic de un fundaș și l-a păcălit pe portarul Bernd Leno.