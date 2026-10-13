Un meci plictisitor, la prima vedere, s-a transformat într-un spectacol incredibil, desprins din jocurile video. După o primă repriză fără goluri, două echipe suedeze au înscris de 11 ori în partea secundă. AIK Solna a revenit de la 1 la 5 și a egalat în prelungiri, dar oaspeții au dat lovitura decisivă la ultima fază și au câștigat unul dintre cele mai nebune dueluri din istoria campionatului.

AIK Solna și Brommapojkarna nu au putut să marcheze în prima repriză, chiar dacă AIK a dominat și a avut 13 șuturi în meciul de pe teren propriu. Așadar, nimic nu anunța nebunia care avea să urmeze. În minutul 48, Simon Strand a deschis scorul pentru Brommapojkarna. AIK a răspuns repede și a restabilit egalitatea. Tabela a început să se modifice cu o viteză fulgerătoare. Brommapojkarna a marcat de patru ori în decurs de doar 11 minute, de parcă era la antrenament. Pentru AIK, seara părea să se transforme într-un coșmar.

Din tribune au început să se audă huiduieli, iar victoria oaspeților era o formalitate. Însă, fotbalul nu respectă întotdeauna scenariile. S-a marcat la foc automat, doar că în cealaltă poartă. Dacă în minutul 72 era 5 la 1, atunci în minutul 83 era 5 la 4. Taha Ayari a redus din diferență, apoi a intrat în scenă Sixten Gustafsson. Finalul devenea tot mai tensionat.

Când timpul părea să se fi scurs, Johan Hove a egalat la 5 la 5, în minutul 90+7. Stadionul a explodat, iar AIK părea să fi smuls un punct după o revenire incredibilă. Numai că meciul mai păstra o ultimă răsturnare de situație. La scurt timp după reluare, Brommapojkarna a pornit pe contraatac. Oliver Zanden a trimis mingea în careu, iar Mads Hansen a finalizat din apropiere, în al nouălea minut de prelungire.

Golul a venit la ultima fază a partidei și a transformat bucuria celor de la AIK în dezamăgire. Scor final, 6 la 5 pentru Brommapojkarna, într-o partidă a intrat în istoria campionatului suedez. Cele 11 goluri marcate într-o singură repriză au stabilit un record de randament al pimei ligi. Iar pentru Brommapojkarna, victoria ca pe consolă a avut o semnificație suplimentară: a fost primul succes obținut vreodată în campionat împotriva lui AIK, după 20 de confruntări directe.