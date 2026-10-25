Spectacol, răsturnare de situație și patru goluri după pauză. FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid București, după ce giuleștenii au intrat la vestiare în avantaj. Roș-albaștrii au avut o repriză secundă de vis și au obținut a treia victorie consecutivă de la revenirea antrenorului Laurențiu Reghecampf pe bancă.

Rapid a început mai bine duelul de pe Arena Națională și a deschis scorul în minutul 11. Filip Stojilkovic a reluat spectaculos din voleu, după centrarea lui Latif Ouedraogo. Giuleștenii au intrat în avantaj la vestiare, însă meciul s-a schimbat după introducerea lui Aymen Boutoutaou. Algerianul a intrat pe teren în repriza secundă și a devenit principalul pericol pentru apărarea Rapidului. Mai întâi, Karlo Muhar a egalat în minutul 58, cu un șut de la distanță, deviat de un adversar. În minutul 69, Boutoutaou a adus-o pe FCSB în avantaj, cu o execuție din marginea careului. Zece minute mai târziu, Joao Paulo a mărit diferența, iar în minutul 81 Boutoutaou a stabilit scorul final de 4 la 1, după pasa italianului Juri Cisotti.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Rapid venea după cinci succese consecutive în campionat și era neînvinsă în deplasare în acest sezon. FCSB a pus capăt ambelor serii și a obținut a treia victorie consecutivă de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. În aceeași zi UTA Arad a învins-o în deplasare pe FC Argeș, scor 1 la 0, prin golul lui Denis Coman, în minutul 17. La Argeș moldoveanul Vadim Rață a jucat toată repriza secundă. Într-un alt meci, Csikszereda Miercurea-Ciuc a obținut prima victorie din acest sezon, după 2 la 1 cu FC Voluntari, dar rămâne pe ultimul loc în clasament, cu cinci puncte.

După aceste rezultate, Rapid rămâne pe locul secund în Superliga României, cu 27 de puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a șasea, cu 21. Lider este Dinamo București.