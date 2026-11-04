A fost spectacol și răsturnări spectaculoase de scor în celelalte partide din Liga Campionilor. Interul lui Cristian Chivu a obținut o victorie categorică în deplasare, pe terenul lui Feyenoord. Iar Manchester United a oferit revenirea serii, condusă cu două goluri de AS Roma, formația engleză a întors rezultatul și s-a impus cu 3 la 2.

Interul românului Cristian Chivu a dat o replică pe măsură după începutul ezitant în cea mai tare competiție intercluburi din Europa. Italienii au câștigat cu 3 la 0 în deplasare, pe terenul lui Feyenoord, într-un meci pe care l-au controlat. Inter a început în forță și a deschis scorul prin Yann Bisseck. Apoi în minutul 34, echipa lui Chivu a lovit din nou. După o acțiune rapidă de atac, Francesco Pio Esposito s-a înălțat în careu și a trimis cu capul în plasă, majorând avantajul italienilor. Iar soarta partidei a fost decisă în minutul 54, când Piotr Zielinski a prins un șut puternic de la distanță și a stabilit scorul final, de 3 la 0.

Inter a obținut astfel o victorie importantă în deplasare și a ajuns la șase puncte după patru etape.

Iar de o revenire spectaculoasă am avut parte pe Old Trafford. Manchester United a învins-o pe AS Roma cu 3 la 2, după ce a fost condusă cu două goluri. Italienii au început mai bine partida și au deschis scorul în minutul 11 pin Matias Soule, iar 6 minute mai târziu, Donyell Malen a transformat un penalty și a majorat diferența. United a intrat la pauză cu o misiune dificilă, dar a revenit pe teren hotărâtă să schimbe soarta meciului.

În minutul 58, Bruno Fernandes a transformat o lovitură de la 11 metri și a reaprins speranțele gazdelor. Finalul a aparținut însă lui Matheus Cunha. Brazilianul a egalat în minutul 83, iar trei minute mai târziu a înscris din nou și a declanșat sărbătoarea pe Old Trafford.

Una dintre surprizele serii a venit din Austria, acolo unde LASK a învins-o categoric pe Slovan Bratislava, cu 4 la 0.

Kasper Jorgensen a fost omul meciului cu o dublă.

LASK a obținut astfel una dintre cele mai clare victorii ale serii și a demonstrat că poate pune probleme adversarilor în această fază a competiției.

Și Galatasaray a confirmat forma bună din Liga Campionilor și a obținut o victorie importantă în fața nemților de la Stuttgart, scor 2 la 0. Eroul serii la Istanbul a fost Aleksey Batrakov, autorul a două goluri.

Singura remiză a serii s-a înregistrat în Norvegia, unde Bodo/Glimt și Lille au încheiat meciul fără goluri, 0 la 0.

Etapa a patra continuă și astăzi, cu alte 9 partide. În cele mai tari partide Real Madrid joacă în deplasare cu AEK Atena, Liverpool merge în Turcia pentru duelul cu Fenerbahçe, iar Manchester City o întâlnește pe Leipzig.