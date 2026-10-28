Spectacol total în campionatul Italiei. Lazio a marcat de șase ori în deplasare cu Sassuolo, într-un meci cu opt goluri, o eliminare și două penalty-uri ratate. Echipa pregătită de Gennaro Gattuso a urcat pe primul loc în Serie A, cel puțin până la meciul lui Inter. Nici AS Roma și Como nu au cedat teren în lupta pentru titlu. Ambele au obținut victorii spectaculoase, după ce au întors rezultatul pe final.

Lazio a făcut spectacol la Reggio Emilia, unde a învins-o pe Sassuolo cu 6 la 2, în etapa a noua din Serie A. Echipa lui Gennaro Gattuso a început în forță și a deschis scorul încă din minutul doi, prin Kenneth Taylor. Gazdele au egalat în minutul șapte, prin Kristian Thorstvedt, însă bucuria lor nu a durat mult. Gustav Isaksen a readus-o pe Lazio în avantaj în minutul 13, iar Mussolini a majorat scorul trei minute mai târziu, acesta find primul său gol în Serie A.

Sassuolo a primit o lovitură grea în minutul 31, când Thorstvedt a fost eliminat direct pentru un fault asupra lui Mattia Zaccagni. Chiar și în inferioritate numerică, gazdele au continuat să spere, iar Sebastiano Esposito a redus din diferență. Totuși în minutul 43, Zaccagni a marcat din nou pentru Lazio și a stabilit scorul de 4 la 2 înainte de pauză. Repriza secundă a adus alte ocazii și două penalty-uri ratate de Lazio.

Mai întâi, Zaccagni nu l-a putut învinge pe portarul Stefano Turati de la punctul cu var, ia 11 minute mai târziu, goalkeeperul lui Sassuolo a apărat și execuția lui Davide Frattesi. Ratările nu au împiedicat-o însă pe Lazio să-și mărească avantajul. Tijjani Noslin a înscris de două ori, în minutele 55 și 65, și a stabilit scorul final de 6 la 2.

Lazio a obținut astfel o victorie categorică, iar echipa lui Gattuso a preluat provizoriu șefia clasamentului, în așteptarea partidei lui Inter.

Tot aseară, AS Roma a oferit și ea un final spectaculos în fața propriilor suporteri. Formația antrenată de Gian Piero Gasperini a învins-o pe Cagliari cu 4 la 2, după ce oaspeții au egalat în ultimele zece minute. Când părea că partida se îndreaptă spre o remiză, AS Roma a accelerat și a lovit decisiv prin Rodrigo Mora și Donyell Malen.

Victoria îi menține pe romani în lupta pentru primele locuri. AS Roma a ajuns la 24 de puncte și se află pe poziția a treia. Iar a patra în Serie A, la doar un punct în spate este formația Como. Echpa lui Cesc Fabregas a întors rezultatul în fața propriilor suporteri și a învins-o pe Torino cu 3 la 1. Gazdelor au marcat de trei ori în ultimele zece minute și au obținut toate cele trei puncte.