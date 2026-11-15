Iar la Torino, astăzi a debutat Turneul Campionilor la masculin. Opt jucători, un singur trofeu și o săptămână în care fiecare meci poate schimba calculele calificării. Liderul mondial Alexander Zverev a dat tonul competiției. Germanul a început cu dreptul și l-a învins pe spaniolul Rafael Jodar.

În meciul de debut de l Turneul Campionilor, Alexander Zverev s-a impus în două seturi, cu un dublu de 6 la 4, în fața tânărului spaniolul Rafael Jodar. Germanul a demonstrat că este pregătit pentru lupta pentru trofeu și a gestionat mai bine momentele importante ale confruntării. În primul set, cei doi au mers cap la cap până la 3 la 3, însă liderul mondial a reușit break-ul și a închis manșa cu 6 la 4. În setul secund, Zverev a continuat să pună presiune pe adversar, a obținut un nou break și și-a păstrat avantajul până la final.

Astfel, germanul a obținut primul succes la ediția din acest an și a făcut un pas important spre semifinale. De două ori campion la Turneul Campionilor, în 2018 și 2021, Zverev încearcă să cucerească pentru a treia oară trofeul competiției care reunește cei mai buni jucători ai sezonului. În aceeași grupă, spectacolul continuă în această seară cu duelul dintre americanul Ben Shelton și francezul Arthur Fils. Partidele din cealaltă grupă se vor juca mâine. Acolo se află spaniolul Carlos Alcaraz, rusul Daniil Medvedev, italianul Flavio Cobolli și americanul Frances Tiafoe.

Alcaraz, cap de serie numărul doi, este unul dintre favoriții la câștigarea trofeului, în timp ce Medvedev are deja în palmares titlul cucerit în 2020. Primii doi clasați din fiecare grupă se califică în careul de ași, iar marea finală va avea loc pe 22 noiembrie, la Torino.