Campioana Petrocub domină începutul noului sezon, leii din Hâncești reușind a doua victorie la rând. Zimbru Chișinău a obținut prima victorie în noua ediție a campionatului național de fotbal, iar Sheriff a clacat și a remizat surprinzător cu Politehnica UTM.

Etapa a doua a confirmat forma excelentă a campioanei en-titre. Petrocub a demolat-o pe Milsami Orhei cu scorul de 5 la 0, într-un meci controlat din primul până în ultimul minut. Dan Pușcaș a deschis recitalul ofensiv cu o dublă reușită în minutele 13 și 33.

În repriza secundă, Ion Jardan, fundașul golgheter al leilor a înscris și el, iar tânărul Nicolae Rotaru a reușit o dublă și a stabilit scorul final de 5 la 0. Cu șapte goluri marcate și doar unul primit în primele două etape, Petrocub se instalează în fotoliul de lider și începe perfect apărarea titlului.

Pe locul 2 a urcat rivala Zimbru Chișinău, una dintre contracandidatele la titlu. Galben-verzii au obținut prima victorie din noul campionat cu un succes clar, 3 la 0, în fața formației CSF Bălți. După o primă repriză echilibrată, gazdele au deschis scorul chiar înainte de pauză prin internaționalul din Curaçao, Rayvien Rosario. La doar câteva minute de la reluare, brazilianul Jonathas Conceicao a majorat avantajul, iar Ștefan Bîtca, revenit în această vară la clubul din strada Butucului, a închis tabela cu un gol înscris în minutul 74.

Surpriza etapei s-a produs însă la Tiraspol. Sheriff, și ea una dintre marile favorite la titlu, nu a reușit să treacă de Politehnica-UTM Chișinău. Meciul s-a încheiat fără goluri, 0 la 0, iar echipa din Tiraspol a cedat primele puncte ale sezonului în fața unei formații considerate outsider.

Într-un alt meci al etapei, Dacia-Buiucani a obținut primul succes stagional după ce a dispus cu 3 la 0 de nou-promovata Real Sireți. Partida disputată la Nisporeni, a fost decisă încă din primul sfert de oră. Valeriu Gurgurov a deschis scorul în minutul 9, iar șase minute mai târziu Sergiu Țurcan a transformat o lovitură de pedeapsă.

În repriza secundă Vasile Dumbrava a stabilit rezultatul final. Pentru Real Sireți, începutul aventurii în Super Liga 7777 este unul dificil, cu două înfrângeri consecutive și niciun gol marcat.

În etapa următoare ne așteaptă unul dintre cele mai așteptate derby-uri ale începutului de sezon. Sheriff Tiraspol va primi vizita formației Zimbru Chișinău, în timp ce liderul Petrocub va evolua în deplasare împotriva echipei FC Bălți. În paralel, formațiile moldovenești intră în linie dreaptă pentru debutul în preliminariile cupelor europene, Petrocub urmând să întâlnească pe campioana Albaniei, Egnatia, Sheriff va evolua contra slovenilor de la Aluminij, iar Milsami va da piept cu bosniacii de la Velež.