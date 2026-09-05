Surorile Williams au revenit împreună la US Open după o pauză de patru ani, dar aventura lor la dublu s-a încheiat chiar în primul tur. Serena și Venus au fost învinse dramatic, după un meci de aproape trei ore.

Arthur Ashe Stadium a fost arhiplin pentru revenirea surorilor Williams la dublu, iar cele aproximativ 23 de mii de persoane din tribune au creat o atmosferă de meci istoric. Serena și Venus, beneficiare ale unui wild card, au început bine partida cu taiwaneza Chan Hao-ching și australianca Maya Joint, dar au cedat primul set cu 3 la 6. Americancele au revenit spectaculos în setul secund. Au dus partida în tiebreak și au reușit să egaleze, după 7 la 6. În decisiv, surorile Williams au fost conduse cu 4 la 1, dar au revenit din nou și au egalat la 6 la 6, astfel că totul s-a decis în super-tiebreak-ul de 10 puncte. Tenismenele din Statele Unite au ajuns să conducă incredibil cu 5 la 0, dar de aici adversarele au schimbat din nou soarta meciului. Chan și Joint au recuperat punct după punct și au câștigat super-tiebreak-ul cu 10 la 7.

Astfel, surorile Williams părăsesc competiția încă din primul tur al probei de dublu. Pentru Serena, revenirea la Flushing Meadows a avut o încărcătură aparte. La 44 de ani, ea a jucat din nou la US Open după ce ultima sa apariție acolo fusese în 2022. Împreună, cele două americance au câștigat 14 titluri de Grand Slam la dublu, dintre care două la US Open. Ele au mai cucerit împreună și trei medalii de aur olimpice.