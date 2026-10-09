O nouă surpriză la turneul Masters de la Beijing, pe tabloul feminin. Iga Swiatek, una dintre favoritele la trofeu, a fost eliminată în sferturile de finală de Elise Mertens. Belgianca s-a impus în două seturi și a obținut calificarea în semifinale, unde o va întâlni pe campioana olimpică chinezoaica Qinwen Zheng.

Fosta lideră mondială, Iga Swiatek părăsește turneul de la Beijing înainte de semifinale. Poloneza, favorita numărul opt, a cedat în fața belgiencei Elise Mertens. Primul set a fost extrem de disputat, însă Mertens a dominat tie-break-ul, pe care l-a câștigat clar cu 7 la 0, fără să-i permită adversarei să obțină vreun punct. În actul secund, belgianca a continuat să joace agresiv și a închis partida, după o oră și 44 de minute, scor final 7 la 6 și 6 la 3.

Este o victorie importantă pentru Elise Mertens, care a eliminat-o pe campioana de la Beijing din 2023 și una dintre cele mai titrate jucătoare ale circuitului. Acum, belgianca va juca în semifinale contra favoritei publicului, Qinwen Zheng. Chinezoaica, campioana olimpică de la Paris, a produs și ea o semi-surpriză în capitala Chinei. Susținută de publicul de acasă, Zheng a eliminând-o pe ucraineanca Elina Svitolina, a șasea favorită. Chinezoaica s-a impus cu 6 la 3 și 7 la 6, după o oră și 47 de minute.

Qinwen Zheng, care a primit un wild card pentru tabloul principal, continuă astfel revenirea în prim-planul tenisului mondial. După parcursul bun de la US Open, unde a ajuns în sferturile de finală, chinezoaica a câștigat 12 dintre ultimele 13 meciuri disputate în circuit.

În cealată semifinală, se vor bate două puștoaice, rusoaica de 19 ani, Mirra Andreeva și tenismena din Cehia de 20 de ani, Nikola Bartunkova, cea care a impresionat la acest turneul eliminându-le pe Sabalenka și Muchova. Câștigătoarea de la China Open va încasa peste 1 milion dolari și își va adăuga 1000 de puncte în clasamentul WTA.