Donald Trump este fanul lui Ion Cuțelaba. Cel puțin asta a concluzionat luptătorul moldovean din UFC și internauții, după ce președintele american a postat pe rețeaua sa personală, Truth Social, un filmuleț cu secvențe ale carierei lui Cuțelaba.

Donald Trump a postat pe Truth Social videoul de șase minute cu cele mai tari momente din luptele lui Ion Cuțelaba. Apoi, pagina președintelui american a atașat încă o dată filmulețul, dar și comentariul unui utilizator: „Ei au crezut că va fi o luptă ușoară, până când s-a trezit adevărata bestie”. Fraza îl descrie pe Ion Cuțelaba, supranumit „Hulk de Moldova”, dar cel mai probabil, liderul de la Casa Albă și-a atribuit-o prin comparație, fără să explice despre ce este vorba. Postările au adunat mii de aprecieri, iar utilizatorii au scris că Trump este admiratorul lui Cuțelaba. Însuși luptătorul MMA a reacționat. Pe Instagram a scris mesajul „Președintele este un fan.”, adăugând că nu s-a așteptat să se vadă pe Truth Social.

Un jurnalist a încercat să elucideze misterul postărilor lui Trump cu Ion Cuțelaba la o conferință de presă cu președintele UFC, Dana White.

Dana WHITE, PREȘEDINTELE UFC: „- Președintele a distribuit o compilație video cu Ion Cuțelaba pe rețelele sociale.

- Ce fel de compilație?

- Cu Ion Cuțelaba. Este un filmuleț de șase minute cu momente ale carierei sale. Eram curios dacă ai văzut postarea.

- Nu am văzut-o.

- De ce președintele ar fi făcut postarea cu Ion.

- Nu am văzut-o, nu. ”

Ion Cuțelaba are 32 de ani, iar în UFC a adunat nouă victorii, o remiză și 11 înfrângeri. Ultimul duel, din luna iunie, s-a încheiat cu eșec în fața neo-zeelandezului, Navajo Stirling.